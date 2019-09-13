機師打翻咖啡致駕駛艙冒煙　客機迫降愛爾蘭

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英國航空事故調查局（Air Accidents Investigation Branch）9月12日發表報告指，2019年2月，一架由德國法蘭克福（Frankfurt）飛往墨西哥坎昆（Cancun）的客機，由於機師打翻咖啡，咖啡濺到音頻控制面板，導致客機被迫轉飛愛爾蘭香農（Shannon）機場。

涉事客機為德國神鷹航空（Condor）旗下的空中巴士A330-243，由托馬斯庫克航空（Thomas Cook Airlines）營運，載有326名乘客和11名機組人員。49歲的機師擁有逾1.3萬小時飛行經驗。

2月6日，客機飛越大西洋上空期間，機組人員向機師遞上一杯無杯蓋的咖啡。機師將咖啡放在托盤上，但杯子後來被撞倒，大部分咖啡流到機師腿上，小部分濺到音頻控制面板。由於咖啡太熱，面板其中一枚按鈕開始融化，導致面板失效和通訊困難。

按鈕融化時冒煙，機師亦要使用氧氣面罩。機師決定轉飛香農，客機安全降落，事件無人受傷。報告指，神鷹航空自此修改規定，往後提供給機師的飲料都必須加蓋。

神鷹航空發言人向美國有線新聞網絡（CNN）確認事件。聲明提到，安全是公司的優先考量，已全面調查事件，並再次檢討駕駛艙內處理液體的相關措施，同時提醒機組人員使用適當容器盛載水或咖啡。

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