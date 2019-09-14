【痴漢出沒注意】日本「舉報App」凝聚力量　1個月約3萬人下載

日本電車上不時發生「痴漢」性騷擾或非禮的案件，對女乘客造成困擾與傷害。不少人出於尷尬或正在趕往上班途中而沒有報警，讓不法之徒逍遙法外。日本QCCCA（株式会社キュカ）開發一款應用程式，能讓用家點擊幾下就能舉報痴漢行蹤，提示其他人加倍留神，避免成為下一位受害者。

名為「痴漢雷達」（痴漢レーダー，ChikanRadar）的應用程式可供人免費下載並使用。用家掃瞄ChikanRadar的二維碼後，便可在Google Play或App Store，繼而從它的地圖上檢視發生事件的地點、時間及種類。

用家目擊「痴漢行為」時亦可進行舉報；在點選案發地點後，再選擇「偷窺」及「撞擊」等項目，這樣其他用家打開應用程式時，即可看到相關資訊。

開發這款應用程式的人沒有為它預設發出聲響或報警的功能，因其設計是基於受害者的需求而做。人們或者並不想在擠滿人的電車中引起騷動。不過在應用程式使用者增加的同時，愈多人會通過這應用程式「發聲」，將有助形成對抗不法行為的力量。

日本網民看來對這款「貼心的」應用程式相當受落，在它發布後約1個月間，就吸引約3萬用家下載。有網民留言稱讚它匿名舉報的功能、希望這樣鼓勵更多人舉報，以及期待改善痴漢問題。不過也有人擔心，會有用家以此做惡作劇，或是質疑它是否真的效果。

日本痴漢雷達：用家可在ChikanRadar網站上看到發生痴漢性騷擾或非禮案的地方。（QCCCA網站）

有關「痴漢雷達」的用法，請點擊放大觀看：

日本電車是民眾常用交通工具，也成為「有心人」趁亂作案的場地。圖為2019年7月18日鏡頭下的品川站。（VCG）

想看更多日本不地方的電車的照片，請點擊放大觀看：