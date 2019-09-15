美國女嬰出生日期時間體重均凑巧相同　數字竟全是911

美國一名女嬰在9月11日晚上9時11分出生，重9磅11安士（約4394公克），讓醫護人員和父母直呼是奇蹟。

美國婦人卡莫提歐妮•莫爾－布朗（Cametrione Moore-Brown）說，她在田納西州德國鎮 （Germantown） 的幸福衛理公會剖腹生下女兒克里斯蒂娜（Christina Brown），「她是在絕望與破壞中誕生的新生命。」

當醫生宣布出生時間以備記綠時，在場人員聽到時都驚訝不已，該院婦產科主任說，職業生涯35年來第一次遇到這種巧合。

美國女嬰在9月11日晚上9時11分出生，重9磅11安士，三重巧合令父母和醫護人員相當驚訝。（Facebook@methodisthealth）

克里斯蒂娜的父母說，等她長大些會告訴她這段出生故事。

克里斯蒂娜的父母探視寶貝女兒。（Facebook@methodisthealth）

今年是911恐襲18周年。2001年9月11日，恐怖組織蓋達（al-Qaeda）發動自殺式襲擊，劫持4架客機，分別衝撞紐約世貿中心「雙子塔」、國防部五角大廈及墜毀賓夕法尼亞州鄉間，共造成近3000人死亡。

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