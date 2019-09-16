旅行艷遇有下文　美漢對神秘女子一見鍾情　登報尋人成功約定再聚

屬於美國德州男子馬丁內斯（Arturo Martinez）的「浪漫童話」日前獲得美滿結局，有名女子聯繫他，聲稱就是他7月中旬在加拿大多倫多度假時一見傾心的神秘女子。馬丁內斯跟記者說：「我現在超開心。」 他對所有幫兩人重新搭上線的人士表達誠摯謝意。他說：「我想謝謝每位伸出援手的多倫多人！衷心感激！」

不是人人都能像馬丁內斯一樣幸運，能找到有緣人。馬丁內斯表示：「我們短暫交談，我真的非常愛她的幽默感，真的很想再和她聊聊，但我沒有拿到她的電話號碼（或名字），因為巴士馬上就要開了。」

為了尋覓對方，馬丁內斯上個月在加拿大報紙刊登廣告，結果廣告被廣為分享。

馬丁內斯的浪漫童話獲得美滿結局。（Facebook@Arturo Martinez）

馬丁內斯說，他到多倫多度假的3周時兩人邂逅並擦出火花。他從美國一方的聖勞倫斯河登上開往愛情島的旅遊巴，他和該名女子卻被邊境警衛攔下來。

他倆交談後立即來電，一起遊覽千島湖和波爾特城堡。

馬丁內斯8月受訪時說：「我們有一段時間一起探索該處。拍了一大堆照片，開了很多玩笑。」遊覽景點後兩人回到巴士，回程時還和旅行團在餐廳共進午餐。

因為聊得太愉快，馬丁內斯說他們必須快跑去趕巴士，以免被準時開車的司機棄載。但他們上車後分開坐，再沒機會交談。

他倆交談後一拍即合，一起遊覽千島湖和波爾特城堡。（Gettyimages／視覺中國）

丁內斯在廣告中說：「我以為能在中心島再見到她，因為我們7月21日都要去那裏，但我們很可能在不同時段抵達。如果你在某處，讓我知道，跟我說我們上巴士之前你說的最後一件事。提示：和鳥有關。」

馬丁內斯說，這位神秘女子日前已與他聯絡，正確回答他給予提示的問題：「（她的）訊息很短，就是回答我的問題。我當然回覆了，她在周一發了一個長長的訊息，問了我好幾個問題，跟我說了些她自己的事⋯⋯我不知道她怎麼找到我，但很可能是旅遊公司聯絡了她。」

馬丁內斯說，他10月會再次造訪多倫多，兩人打算共進午餐。

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