美再責伊朗襲沙特石油設施　惟不排除兩國領袖會晤可能

繼美國國務卿蓬佩奧之後，白宮高級顧問康韋呼應他的說法。她在9月15日譴責伊朗，指德黑蘭須為沙特阿拉伯兩處石油設施受襲負上責任，但補充說華府仍沒排除總統特朗普與伊朗總統魯哈尼坐下來重新就核協議談判的可能性。

康韋（Kellyanne Conway）接美國電視節目《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）主持亨默（Bill Hemmer）訪問時說：「總統與他的國家安全團隊有很多選項可供考慮，尤其是在對惡意行為進行報之時。」

當亨默問及有關總統特朗普暗示願與伊朗國家領袖會面時，康韋提出異議：「你不會就這樣與人坐下來並會面，除非你就這關係有所準備……總統將一直就他的選項進行考慮，（但）我們從不承諾進行會面。」

她說：「我會讓總統宣布（與伊朗）會面或不會面，但當你（指伊朗）攻擊沙特阿拉伯（以及）對全球經濟來說重要的基礎設施，這對你的情況沒多大幫助。」

位於沙特阿拉伯的石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）兩處石油設施14日遭無人機襲擊，導致該國石油生產受阻。也門胡塞武裝承認責任，但國務卿蓬佩奧在社交網站推文，指無證據顯示襲擊來自也門，伊朗才是發動攻擊的主謀。

此外她也指出，在沙特石油設施受襲後，倘有穩定全球能源供應的需要，美國能源部已準備動用該國戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve）。她說美國的能源隨時可供動用，「當伊朗攻擊沙特阿拉伯逾100次之時，我們已準備好去保護我們的利益。」