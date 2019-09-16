【一分鐘看世界】沙特石油設施受襲、特朗普受壓、美以研簽條約

早晨，今天是9月16日，星期一。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
沙特石油設施受襲 產油量大減一半
沙特阿拉伯全球最大石油企業沙特阿美的兩處石油設施，9月14日遭無人機攻擊，令當地石油產量降至每日570萬桶，佔全球每日供應量約6%。雖然也門胡塞武裝承認責任，但美國政府直指伊朗才是幕後黑手，特朗普則與沙特王儲薩勒曼通電，表示願意保護沙特。伊朗否認涉及襲擊，批評美方言論盲目及無用，伊朗革命衛隊稱地區內的美軍基地及航母全都在其導彈射程範圍內，更指伊朗一直準備好進行「全面的戰爭」……（按此閱讀更多）
沙特石油設施受襲：美國政府公布衛星圖片，顯示位於沙特布蓋格煉油廠的受襲情況。華府官員稱，從照片分析來看，攻擊是來自西北方的伊朗或伊拉克，而不是南方的也門。（AP）
特朗普備戰連任 貿戰攻勢或受壓
中美副部長級官員會談，有消息人士披露美方重點關注的三項議題，分別是知識產權、匯率和市場準入問題。兩國互徵多輪關稅，雖然特朗普多番強調關稅沒對美國經濟造成影響，但在爭取連任之際，這個憂慮始終是難以忽視。特朗普除了預備推出優惠中產的「減税2.0」政策外，經濟衰退的壓力也令白宮內的高級顧問努力為一系列關稅上調尋找「逃生艙口」……（按此閱讀更多）
中美貿戰：美國總統特朗普爭取連任，面對經濟衰退的風險，可能要在中美貿易協議上作出妥協。（Reuters）
美以為何討論協防條約？
美國總統特朗普提及與以色列總理內塔尼亞胡通電話，指雙方討論簽訂「共同防禦條約」的可能性。在消息傳出之前，以色列捲入了白宮的竊聽風波，兩國領導人均否認事件。美以兩國關係素來友好，但是一直未有實行過共同協防的機制，如今突然提起建議，分析認為這是特朗普送給內塔尼亞胡助選的一份禮物……（按此閱讀更多）
約翰遜化身「變形俠醫」
英國首相約翰遜即將與歐盟委員會主席容克及歐盟首席談判代表巴尼耶會面，他早前受訪時稱現階段的會面正取得重大進展，並自比為「變形俠醫」決心要帶領英國脫歐，惟有歐盟消息人士反駁稱會面氣氛令人氣餒。另一邊廂有消息指英揆高級顧問有意啟動「核選項」讓國會再次休會，力求如期脫歐。面對國家亂局，前首相卡梅倫表態認為英國或需要二次公投，其回憶錄更直斥約翰遜是個騙子，支持脱歐只為政治利益。英媒報道，約翰遜或為了兌現脫歐承諾，或同意將脫歐過渡期延至2022年……（按此閱讀更多）
和談破裂後 美軍聯阿富汗空襲塔利班
美國與武裝組織塔利班的談判破裂，阿富汗政府隨即公布在美軍支援下，向塔利班多個據點發動空襲。喀布爾政府稱，各區的行動中擊斃了最少逾百名武裝份子，另外還包括兩名塔利班高層。惟塔利班否認有關死傷，又批評阿富汗政府的數字沒有根據。阿富汗大選在即，當局聲稱智出動約10萬名安保人員，確保選舉順利……（按此閱讀更多）
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