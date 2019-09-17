「歐洲孤兒」成長之痛　羅馬尼亞留守兒童悲歌

三年前的8月，一個和暖的夏日，Nicoleta與媽媽、弟弟一同到公園遊玩，一家人共度了一段快樂的時光；媽媽還特意買雪糕給他們吃。這是無比珍貴的天倫之樂，也是難忘時刻。因為，那天媽媽獨自登上即將離開的巴士，依依不捨地揮手道別。Nicoleta記得當天的心情無比沉重，不知道母親何時才會回來。但她很清楚知道，母親離開是為了自己和弟弟，這才使她得到一絲安慰，並盼望有朝一日能夠和媽媽團聚，永不分離。 像Nicoleta的經歷，近年在東歐屢見不鮮。父母因無法在國內找到工作或賺取足夠的收入養活家庭，只好隻身前往較富裕的西歐、北歐、中東以至東亞國家打工。他們普遍從事清潔、建築等體力工作。隨着歐盟不斷東擴，加上歐洲地區經濟發展不均，數十萬名孩童被迫成為留守兒童—「歐洲孤兒」（Euro-orphans）。

現年37歲的單親媽媽Ileana Tanase正身處英國倫敦工作，子女則留在羅馬尼亞東面巴克烏縣（Bacau）一個名叫Scarisoara的小鎮，由Ileana雙親照顧。女兒Nicoleta正是「歐洲孤兒」之一，母女倆只能透過智能手機視像通話，了解對方的近況，聊聊三餐飲食、學校、工作和天氣等話題。

兩人每日通話不多於數分鐘，這是過去三年來的溝通方式。依靠接收不太順暢的畫面，夾雜表情符號的簡單訊息，這些都是了解彼此的方法。

家庭主婦Ileana擁有中學畢業證書，屬羅馬尼亞低學歷的一群。2014年和丈夫離婚後，她無法在國內找到工作，決定前往倫敦謀生。起初，她每次離開數周。兩年後，她決定在當地定居，先在一間酒店當女工，後來找到了小餐館廚房助理的工作，如今一年至少回鄉一次。

東歐的留守兒童既渴望得到關愛，亦須面對各種成長問題。(Getty Images)

Ileana的父母負責照顧14歲的孫女Nicoleta和11歲的孫兒Andrei。他們在家園飼養豬雞、種植穀物和打理菜園，算自給自足。

Ileana的母親驕傲地說：「我們是窮人，但活得有尊嚴，孩子也從未要求過什麼東西。」對於家中狀況，她認為：「雖然女兒和孫兒的生活有點困難，但他們都已習慣。無論如何，我們會好好照料孩子。」

Nicoleta是個懂事的女孩，會做家務和努力讀書。她最大的夢想是離開小鎮，前往倫敦和母親一起居住，她希望高中畢業後，成為一位藥劑師。Ileana周一至周四每天需要工作13小時，而周五和周六則工作8至10小時。她每月賺取1,700歐元（約14,800港元），足夠應付在倫敦的生活開支，並有餘錢寄回羅馬尼亞的家。 Ileana目前住在倫敦東北面邊陲的地區，是一間三房的小屋，將來亦足夠母子三人一同居住。

羅馬尼亞不少勞動人口外流，當地部份地區處於半荒廢狀況。(Getty Images)

同樣來自巴克烏、11歲的Petronela也是「孤兒」，目前跟祖父母居住，她的父母已在德國柏林生活了六年。她的爸爸Petrica Gologan今年38歲，在柏林幾家超市門外「賣報紙」，努力以不太標準的德語向途人打招呼叫賣。大部份人都認得他，並且向他問好，有些路人善意地遞上幾毫，較慷慨的路人會給他一兩歐元，其實沒有人接過他手上那份報紙。

比Petrica年輕十歲的太太Maria也用相同的方式謀生，女兒並不知道父母的實際職業，只知道他們的工作與報紙有關。兩人的「業績」其實不算差，每人每天平均賺取30歐元（約260港元），兩人每月合共有近1,500歐元（約13,000港元）收入，有時甚至更多。羅馬尼亞於2007年加入歐盟，但經濟仍落後於大多數歐盟成員國，2018年數據顯示，羅馬尼亞人每月平均工資僅為408歐元（約3,500港元）。當地人留在家鄉全職工作，也沒法賺取Petrica這筆工錢的一半，更何況在當地亦未必找到工作。

Petrica夫婦居住在柏林東部Lichtenberg的分租單位，月租300歐元（約2,600港元）。Petrica嘆氣道：「我感到羞愧，也討厭自己的乞討行為。我真希望有一份低收入工作。」出外謀生一整天後，夫妻兩人會結伴回家，並跟女兒通電話。他們有一部舊款手機，只能透過聲音聽到女兒的日常近況。掛上電話後，夫婦常常靜默對望，甚至抽泣。

留守兒童缺乏父母關愛，容易想要從其他人身上得到渴望的緊密接觸。(Getty Images)

喚校長作媽媽 渴望得到擁抱

Petronela就讀學校的村莊有2,000人口，估計有八成的成年人出國工作。校長Adriana Duca表示，學校共有220名學生，只有20人的家長留在當地，其餘學童和祖父母或親戚生活。「這些孩子擁有新款手機，而且穿着較好，他們表現得非常懂事，沒有任何紀律問題。」

不過，Duca透露：「在情緒方面，幾乎所有學童都有問題。很多年幼的孩子經常擁抱我們，渴望得到身體接觸。」這位46歲的校長已經在這間學校工作了二十五年之久，至今依然有困惑的時刻：「當孩子叫我作『媽媽』。」

物質生活充裕 惟缺父母關愛

曾參與研究移民議題的心理學家Ian Feldman表示，孩子在長期跟父母分離的狀態下會造成心靈創傷。留守兒童因為缺乏家人的關愛，父母多以金錢或禮物來表達親情，很容易令關係變得物質化。而且，再多的金錢和物質，也無法取代和父母相處的親密感。

羅馬尼亞人權關注組織Alternative Sociale Association 行政總監Alexandru Gulei向《香港01》指出：「留守兒童面對多方面的問題，包括情緒、權利和文化等。」他解釋，情緒問題方面視乎兒童的個性和適應能力、與父母首次分離的年齡、心理社會發展（psycho-social development）等。

Alexandru Gulei指出，留守兒童特別是曾移居外地的一批，需要面對更複雜的適應問題。(受訪者提供)

留守兒童很多時要面對食物不足或營養不均、穿得太薄或衣不稱身、家居環境欠妥和學習支援等問題。這些兒童缺乏雙親的愛，還要照顧年幼弟妹，令他們渴望從其他渠道獲得注意，較容易受到傷害，如性侵犯、被拐賣和被迫賣淫等。

此外，由於缺乏父母教導，他們的自理能力或有所不足，如金錢管理、情緒控制等。不過，Gulei重申，國內缺乏工作機會、收入偏低，父母若在國外找到穩定而收入較佳的工作，對改善家庭生活或有正面影響。

有些羅馬尼亞父母會帶同子女出國，但對大部份人而言，這是不切實際的。28歲的Vasile Luminita有五名子女，她丈夫在法國建築地盤工作了一年半。

一家團聚是不少羅馬尼亞低收入家庭渴求的珍貴時刻。(Getty Images)

Vasile表示：「丈夫在法國每月賺取約700歐元（約6,000港元），在這裏（羅馬尼亞）是很多錢，但在法國居住的話，其實並不算多。我們想過全家搬去法國，但的確很難。他住在一個很小的房間，每月把餘錢寄回來，讓我們在羅馬尼亞過更好的生活。」

Gulei亦提出另一個值得關注的留守兒童問題—有些曾陪同父母出國的兒童，最終因種種原因而回祖國生活：「這些曾經移居外地的留守兒童，需要面對重新適應和情緒健康問題。」這些兒童可能習慣外國生活、忘記國內的生活方式和文化、失去原來的朋友，需要面對的問題亦較複雜。

上文節錄自第180期《香港01》周報（2019年9月16日）《「 歐洲孤兒」成長之痛 羅馬尼亞留守兒童悲歌》。

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