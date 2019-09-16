【新聞背後】以色列大選5個月舉行2次　總理能再「複製勝利」？

以色列2019年4月舉行議會選舉，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德集團（Likud）勝出，惟未能在規定期限內組成聯合政府，5月國會投票通過解散國會，並在9月17日舉行新一輪大選。 利庫德集團再次迎戰主要對手「藍與白」（Blue and White），選前民調表示兩者勢均力敵。以下將為大家介紹此次大選的資訊。

以色列大選：美國總統特朗普9月14日表示，與內塔尼亞胡討論兩國簽訂共同防禦條約的可能。這被視為是對以色列選情的助攻。（AP）

兩大主要政黨

利庫德集團是以色列最大的右翼保守主義政黨，曾多次贏得以色列議會選舉並組閣。現任領導人為四度出任以色列總理的內塔尼亞胡。利庫德集團主張建立自由市場經濟並復興猶太文化，在巴勒斯坦問題上立場強硬，強調以軍事力量保障以色列國家安全。

「藍與白」由前以色列總參謀長甘茨（Benny Gantz），以及前財政部長拉皮德（Yair Lapid）在2019年2月成立。該黨主張與巴勒斯坦就和平協議進行談判。

以色列大選：以色列總參謀長甘茨領導的「藍與白」被視為內塔尼亞胡主要對手。（AP）

以色列大選

以色列實行單一議會，共120席，議席按得票比例代表分配予各黨派。利庫德集團及「藍與白」在4月9日的選舉中各取得35席。

自1949年以來未有政黨取得過半數議席獲絕對優勢，勝出政黨需籌組聯合政府執政。總理將由各黨派領袖磋商，聯合推舉產生，被提名者有42天的時間籌組政府。一般來說領先的政黨會知道他們應當如何籌組政府，才會獲得較大支持。

以色列大選：分析預料，利庫德集團能再次贏得選舉。（AP）

選舉結果預測

分析預料，今次選舉最大機會仍是由利庫德集團勝出，並籌組聯合政府。甘茨強調不會加入內塔尼亞胡內閣，這意味內塔尼亞胡要在右翼政黨之間找尋拍檔。

若「藍與白」勝出選舉，甘茨將與中間及左翼政黨籌組政府，將是90年代以來左派首次控制議會。左傾聯盟的新政府可能會與巴勒斯坦和談，並作為持久和平協議的一部分。

若無候選人可以籌組政府，以色列將舉行另一次選舉，惟各方都試圖避免在一年內舉行第三次選舉。

以色列大選：外國防大臣利伯曼被視為今次大選的造王者。（AP）

誰是造王者？

內塔尼亞胡4月勝出大選後，在期限屆滿前仍未能拉攏前國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）領導的5個國會議席。

利伯曼將再次成為造王者，路透社更引述民調指出，利伯曼領導的右翼政黨，在今次選舉可能會獲得10席。