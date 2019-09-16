未來世界趨自動化生產　UBI能破解勞動人口「失飯碗」問題？

2020年美國總統選舉的民主黨初選候選人楊安澤（Andrew Yang），雖然被認定為「陪跑份子」，不過近幾個月他卻成為了網絡上的熱話人物。事關他最出位的「自由紅利」（Freedom Dividends）政綱，廣獲網民支持。這政策提出要向每名18歲以上的國民每月發放1000美元。 這項政策背後，其實基於西方社會對於「全民基本收入」（Universal Basic Income, UBI）多年來的討論，更獲矽谷科技界不少猛人關注。今次，終於有候選人在選戰場上大膽推廣出來。

楊安澤的「自由紅利」政綱，讓他在民主黨選舉中突圍而出，深受網民擁戴。（美聯社）

為讓這個看來只有空想的理想主義政策變得實際可行，楊安澤在本月12日宣布，正式推行試驗計劃：隨機找來10個美國家庭，每月派發1000美元，為期一年，並在網上呼籲大家踴躍報名參加。

CNN民調顯示，他的支持率在所有參選人之中，排名第六。不過，Google在8月份的搜尋數據顯示，網民對楊安澤的搜尋量，比起熱門候選人、前副總統拜登（Joe Biden）還要高出171%。

楊安澤提出「自由紅利」政綱，看上去好像是嘩眾取寵，迎合民粹。實際上，「自由紅利」其實即是全民基本收入。而UBI的爭議，其實早在幾年前已經有引起討論，當中以矽谷科網公司對UBI的討論尤強。

第四次工業革命 藍領勢「掉飯碗」？

Tesla現任行政總裁馬斯克（Elon Musk）去年在Twitter上指出，當未來AI人工智能取代大部分人類工作的時候，就有需要在社會推行UBI。

億萬富豪馬斯克是全民基本收入（UBI）的支持者。他認為，當人工智能時代到來，UBI是不可或缺的社會政策。（路透社）

有些人會覺得，UBI只是福利主義者或極左翼人士的理想設想。無疑，UBI的本質是福利主義政策。不過，單以「民粹」之類來形容UBI，卻也未必完全公道。UBI之所以為雲集全球精英的科網界人士所認真討論，在於它與解決未來世界的社會問題有切身關係。

UBI是應對未來世界生產自動化、人工智能取代人類的趨勢。而這個趨勢，比起我們想像中來得更快，更大規模。所以，UBI才能這麼「貼地」為大家所討論。

根據IBM商業價值研究院（Institute for Business Value）最近發表的研究報告顯示，未來三年，在全球最大的12個經濟體，超過1.2億個工人需要經過再培訓過程，才能應對因人工智能而促成的自動化技術發展。

顧問公司麥健時（McKinsey & Company）的數字亦顯示，2030年前，會有超過8億個工作崗位因自動化技術的發展而流失。

自動化生產時代的到來，藍領工人的生計將成未來世界的一大社會危機。（Getty Images）

不論是任何行業，在科技研發、生產、能源等方面，自動化技術及其應用到的人工智能都將會大派用場，所以「工業4.0」是先進工業國家率先擁抱的大趨勢。

不過，自動化生產的普及，後果便是使更多藍領「掉飯碗」。假設工業高度自動化下，社會生產力不會下跌，但卻把勞動力從沉悶、機械化的生產崗位釋放出來，聽起來是好事。

那麼，當工作崗位不敷供應，社會應如何照顧這群「失業大軍」？

支持者的推論認為，UBI就在這方面發揮作用。

不用為兩餐節衣縮食 繼續裝備自己

Facebook總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在2017年於母校哈佛大學演講時，對UBI表示支持。他認為，UBI能夠激發更多創業家的創意潛能。「現今是一個時機，讓我們這個世代為社會契約重新定義。我們應該發掘像UBI這樣的想法，使到每個人有能力嘗試新的東西。」

Facebook集團創始人、董事長兼執行長朱克伯格，早年與哈佛大學同學共同創業，成功致富。（資料圖片／路透社）

生產線上，機器可以取代人力，但UBI理論支持者相信，人類還有很大的創意潛能有待發掘，而這些東西，自動化機械及技術是取替不了。UBI的作用，就是希望刺激這群被機械取代日常工作的人，能夠繼績無顧生活之憂，並有餘錢去讀書進修、創業，從而在自動化經濟社會中開闢另一道新的營利方式，造就更多的發展可能，從而促進更高層次的社會進步。這是未來世界自動化技術主導製造業之下，人類利用知識、自身潛能而繼續進步的誘因。

當然，UBI引起憂慮的地方亦可想而知。

變相「養懶人」？

首先，UBI保障了社會上所有人的基本生活需要，就是「不用做也有飯吃」，自然便惹來「養懶人」的質疑。

前《紐約時報》記者兼作家、著有《Beaten Down, Worked Up: The Past, Present, and Future of American Labor》一書的Steve Greenhouse坦言，要期望社會上每個人都變成「創業者」，這想法太不切實際。

「我能理解到背後的理想主義情緒，當美國國內有3000萬個工作崗位開始流失，一切變得自動化....」,「我相信自己比楊安澤接觸過更多藍領工人，他們很大部分人不是創業家。他們只需要一些收入。」若要以楊安澤提出月派1000美元為UBI標準，Steve Greenhouse質疑，單憑領取UBI過活的國民，其生活質素會變成怎樣。

有學者對UBI的前設提出質疑：是否每個人都是創業家？（Getty Images）

另一方面，按估算，若在美國實行UBI，每年所涉及的公帑將高達3萬億美元。即使是不將小童、家庭年收入高於10萬美元（約78萬港元）和接受社會保障的退休人士計算再內，也需要耗上1.5萬億美元公帑。要知道，2020年美國聯邦政府的全年總預算也都只是4.7萬億美元。所以，要落實不少美國科網精英都建議的UBI，至少在今天，顯然仍是理論階段。

不過，楊安澤在今屆民主黨初選已將UBI這個概念帶入普羅社會，讓群眾對其有基本認知，相信是促進討論的一大進步。

同時，總統特朗普一直致力提倡把工業生產及製造業職位「帶回美國」，但工業自動化是必然趨勢，勞動力架構日後亦無可避免需要調整。縱使UBI現階段可能尚未成熟，但長遠而言也是值得研究的方向。