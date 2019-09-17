【一分鐘看世界】美伊關係趨僵、朝鮮想辦特金會、以色列大選

早晨，今天是9月17日，星期二。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美貿戰背後的大矛盾
中美副貿易代表將於當地時間19日展開會談，美國貿易代表萊特希澤透露中方在購買美國農產品和其他問題上出現動向。近日外界盛傳兩國可能達成一份臨時協議，各國媒體對此有不同解讀，例如有美媒認為這意味雙方無法簽署一份全面協議，也可能是反映了特朗普的「頓悟」；日媒則指雙方強硬派對於達成協議十分警惕，認為眾多難題仍然存在。惟有專家認為，不論兩國能否達成共識與否，兩國競爭的核心歸根結底在於「如何治理國家」，在這層面上美國是不能改變中國的……（按此閱讀更多）
中美貿戰：有專家認為，中美兩國競爭的核心歸根結底在於「如何治理國家」，並認為美國難以在這方面說服中國。（AP）
沙特油田受襲 美伊關係惡化
沙特阿拉伯有石油設施及油田受襲，雖然也門胡塞武裝組織承認責任，但美國馬上將矛頭指向伊朗，並公開衛星照片解釋原因；另外沙特軍方經初步調查後也認為襲擊使用的是伊朗武器。美國總統特朗普事後聲稱知道誰是兇手，又指「子彈已經上膛」示意開戰。德黑蘭政府強烈否認指控，又指襲擊是也門人民合法的回應，並表明總統魯哈尼不會在聯合國大會上與特朗普會面。外界早前在國安顧問博爾頓被炒後，期望美伊關係改善，但是次襲擊反而令波斯灣局勢更加緊張……（按此閱讀更多）
沙特油田受襲：沙特能源部大臣阿卜杜拉阿齊茲會見沙特阿美高層，視察設施受損情況。（AP）
金正恩邀請美總統訪朝
韓國《中央日報》引述消息人士指，朝鮮領袖金正恩8月曾向美國總統特朗普發親筆信，邀請他訪問平壤和舉行第三次「特金會」，韓國外長康京和證實消息並指美方已對此作出詳細說明，外交部表明會集中力量促成美朝對話，青瓦台有消息人士指美朝僵局似有轉圜跡象。由此可見，韓國似乎在全力促成美朝對話，並且會成為總統文在寅會見特朗普的一項重要議程。不過特朗普本人拒絕透露信件內容，又稱自己未準備好訪問朝鮮……（按此閱讀更多）
以色列大選 內塔尼亞胡欲複製勝利
以色列即將舉行新一輪大選，總理內塔尼亞胡所屬的利庫德集團等右翼政黨與反對派勢均力敵。事實上這次已是以色列5個月內第二次選舉，但這次內塔尼亞胡選情同樣告急，美國出招為他助攻，提出討論兩國簽署共同防禦條約。分析認為，面對國內貪污醜聞，內塔尼亞胡除了求助美國外，亦提出吞併約旦河西岸部分地區等言論，爭取選民支持，但這無疑是一場政治豪賭……（按此閱讀更多）
歐盟指英國至今未有脫歐新方案
英國首相約翰遜結束與歐盟委員會主席容克的會面，英揆在會後稱與歐盟有良好機會達成協議，並指已看見協議的「外形」。惟歐盟方面指出，英方至今仍未提出可行的新方案取代北愛爾藩「補底方案」，強調英國政府有責任處理。雙方同意加強討論，官員亦將會每日舉行會談，加快討論進度……（按此閱讀更多）
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