美10歲女童河邊戲水遭食腦變形蟲入侵　語無倫次後昏迷惜最終不治

夏天熱暑難耐，許多家長都會在這時帶孩子外出瘋狂玩水，但水中潛藏的危機並非全都肉眼可見。近日美國德州一名小女孩在住家附近的一條河裏游泳玩水，回家後卻開始出現身體不適，父母緊急將她送院檢查後，發現女孩的大腦內竟被「食腦變形蟲」入侵，女童甚至到現在都還是處於昏迷狀態。

年僅10歲的Lily Avant感染了罕見的「食腦變形蟲」（點圖放大瀏覽）↓↓↓

根據《鏡報》報道，這名年僅10歲的小女孩阿文特（Lily Avant）在假期時跟着家人到河裏戲水，玩完水後阿文特身體都沒出現半點異狀，直到她回家後就開始出現頭痛、發燒等症狀，阿文特的母親原本以為只是輕微感冒，因此沒有太過留意，不料阿文特過幾天後開始出現語言遲緩，甚至語無倫次的情況，嚇得父母趕緊將莉莉送往醫院治療，之後她便昏迷不醒。

經醫生檢查後發現，阿文特的腦袋感染了罕見的「食腦變形蟲」，這種寄生蟲時常存在於溫暖的湖泊、河流、池塘和溫泉當中，通常會藉由游泳者的鼻孔進入人體大腦，之後會開始破壞腦部組織。醫生表示，經過腰椎穿刺檢查後，阿文特確認是被福氏內格里蟲（Naegleria fowleri）侵蝕腦部，才導致她重度昏迷。

阿文特的父親透露，她的女兒非常勇敢且意志力相當強大，因此他們堅信並且希望救援還是來得及。報道中也提到，過去曾有4名相同經歷的患者，雖然倖存下來，但都因腦部受損而出現語言障礙和行為失調的情形。

（編按：據最新消息及報道，阿文特的家人確認她已不幸離世。）

親友於社交平台及向媒體證實Lily Avant已不幸病逝。（Twitter@wfaalauren）

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