哈里王子效應？英國皇家空軍廢除百年留鬍鬚禁令惹爭議

自本月起，英國皇家空軍（RAF）全面廢除實施了101年的蓄鬍禁令，使軍隊更具包容性以便招募新血和留才，但此舉卻讓不少現役和退役空軍憤怒，認為儀容攸關紀律和自我要求標準，且臉上鬍鬚刮得乾乾淨淨，代表心理上做好了打仗準備。

山羊鬍、尖鬢、絡腮鬍 空軍禁忌

《華爾街日報》報道，英軍堅持儀容規定的防線正在崩潰中。空軍蓄鬍並不是個多大的事情，英國陸軍已允許手上和後頸紋身，但這種街頭時尚在一些單位內仍舊會引起側目。傳統上充滿男性氣概的軍隊，面對社會潮流演進，一直在思考要如何因應，例如是否允許同性戀者或女性加入戰鬥單位。

近來，西方國家的軍隊一直被施壓允許基於宗教原因的蓄鬍行為。英國空軍說，允許蓄鬍將有助於「促進包容」，以及吸引和留住更多的飛行員，但蓄鬍也有標準，必須整齊且長度不超過2.5厘米，且飛行員禁留山羊鬍、尖鬢和絡腮鬍，指揮官更必須獲上級准許才能蓄鬍。

蓄鬍、禁蓄鬍、蓄鬍 英軍160年輪迴

在現役空軍使用的聊天網站上，廢除鬍鬚禁令的決定被大肆嘲笑，一些人開玩笑說，下次空軍可能會容許男性紮個小馬尾髮型。傳統派人士表示，把鬍子刮乾淨跟敬禮、行軍一樣，都是軍隊文化的一部分，一名軍官說，如果連刮鬍子這種小事都不能配合規定做出一點個人犧牲，這種人恐怕不適合穿軍服。

支持蓄鬍的人則搬出英國軍事史來反駁上述論點，指1856年從克里米亞戰爭凱旋歸國的英國士兵，就留著長又濃密的鬍鬚來防寒和防風。英國艾克斯特大學高級講師兼鬍鬚史專家韋希指出，當時鬍鬚是「男性英雄的象徵」。蓄鬍規定最終甚至被寫入英國國王的軍隊條例中，但到了20世紀初，時尚改變了。英國陸軍麥克里迪中將在回憶錄中寫說，一位軍官抱怨說，他退伍後絕不蓄鬍，因為會阻礙他投入演藝界。

留鬍子是自我要求低還是有男性氣慨？看看以下這位代表人物（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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風潮再起 英青壯年61%蓄鬍

1916年，英國國王喬治五世在麥克里迪中將建議下，允許軍隊可不蓄鬍，麥克里迪更在國王下令後的隔天晚上剃掉鬍子。他在回憶錄中寫道：「我很高興能擺脫多年來因遵守法規而遭指責難看的鬍鬚。」

到了最近，蓄鬍再度變為一種時尚，英國民調機構YouGov在2017年的調查顯示，18到39歲男性中，有61%留著鬍子，高於2011年的43%。27歲的前英國陸軍工程師康尼表示，他在2017年離開軍隊，不能蓄鬍是原因之一，「我是在拿回自由」。現在留著長鬍子、經營網路書店的他還說，鬍鬚遭到迫害，紋身卻被忽視。

加拿大軍隊 歡迎蓄鬍「提振士氣」

加拿大去年對軍隊成員蓄鬍表示歡迎，並稱「對個人形象的更大控制能提高組織士氣」。不過，英國空軍雖禁止下巴留鬍子，但一直允許嘴唇上留鬍子，而這種自由也在阿富汗引起了盟友的注意。

2008年，一名在阿富汗聯軍部隊劃歸美國空軍指揮的英國飛行員被要求剃掉他的八字鬍，因為美國空軍不允許留鬍子，但這位英國人主張自己只服從英國女王規定，美軍只好放他一馬。

雖然時代在轉變，英軍仍是以刮乾淨鬍鬚者為主流。（GettyImages）

英海軍准蓄鬍 陸軍只准紋身

英國皇家海軍則允許蓄鬍，因為這是水兵的傳統，但仍有嚴格規定，像是鬍鬚長度要短於2.5厘米以及不得留嬉皮鬍等。如有疑問就依照規定，由指揮官裁決。

英國陸軍雖然包容紋身，對鬍子的規定似乎不願意改變，除宗教和健康因素外嚴禁蓄鬍。哈里王子去年在婚禮上留著鬍鬚並穿著陸軍制服，但他已算退役，並非現役。

英國陸軍只允許少數擔任儀式性角色的特定階級蓄鬍，包括先鋒士兵。從歷史上看，他們從事打鐵工作，並被允許蓄鬍來保護他們的臉隔絕鑄鐵時的高溫。

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