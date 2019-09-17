【東京奧運2020】便利店禁售18禁雜誌後　少年漫畫雜誌成爭議焦點

為了即將到達的2020年東京奧運，日本的3大便利店已經一同禁止發售18禁的書籍，而最近少年雜誌的封面都成為了爭議點。

最初不再發售18禁書籍的理由是要營造女生也容易來店的環境，並且維護奧運期間外國人觀光客眼中的日本印象，3大便利店將18禁雜誌下架之後。有部分人就開始對日本少年漫畫雜誌封面下手了。

今次引發的爭議從2019年8月28日《週刊少年Magazine》Twitter上第39號雜誌發售的推文開始：

《週刊少年Magazine》Twitter上第39號雜誌發售的推文。（Twitter@shonenmagazine1）

推文的下方有著各種對於少年漫畫雜誌封面是否應該有比堅尼出現，而開始引發激烈的爭議。當中有人抗議少年漫畫雜誌的封面不應該出現穿着泳衣的寫真女星。

是否影響日本形象？《週刊少年Magazine》的封面（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

所以日本有節目就去進行訪問，街上的受訪者亦覺得沒有太大問題，最多都是說覺得網上反而危險和希望不要放在當眼位置，而節目亦提供分成正反兩方的限制理由。（點圖放大閱讀）↓↓↓

但到底會不會限制或者更改封面的取向呢？最後都是由雜誌社和有關的商家決定。

【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】