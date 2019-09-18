【一分鐘看世界】約翰遜走為上著、胡塞無人機升級、劉鶴副手登場

早晨，今天是9月18日，星期三。 炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

約翰遜訪盧森堡出洋相？

英國首相約翰遜與歐盟官員會談，聲稱雙方有良好機會達成協議，又稱已經看到協議的「外形」。約翰遜雖然自比「變形俠醫」，人前信心十足，但脫歐似乎已將他弄得焦頭爛額。首先英國最高法院一連三日審議首相提出關閉國會的決定有否違法；在訪問盧森堡的時候，他又不滿當局安排的場地太過接近示威者，而臨時缺席與該國首相貝泰爾舉行的聯合記者會，對方則反指英揆將脫歐的爛攤子拋給歐盟。有英媒分析認為盧森堡方面是有意讓約翰遜出洋相……（按此閱讀更多）

英國脫歐：約翰遜臨時缺席與盧森堡首相貝泰爾舉行的聯合記者會，場上還留空空如也的講台。（AP）

美國插手油田受襲案 得益何在？

沙特阿拉伯油田及石油設施受襲，這次危機的主角沙特阿美，被指是全世界最賺錢的公司和沙特的國家命脈，當局提出邀請國際專家調查。惟在調查有結果前，美國總統特朗普就稱，伊朗看起來是襲擊的罪魁禍首。事件導致美伊關係急速升溫，伊朗最高精神領袖哈梅內伊直言永遠不會同美國談判。這場風波原本只關連到受襲的沙特、涉利用無人機攻擊的也門胡塞武裝及其支援者伊朗，當中亦可能牽涉沙特有意調整油價的背景，但美國的介入無疑令這場石油戰形勢變得更複雜……（按此閱讀更多）

沙特油田受襲：也門胡塞武裝聲稱利用自行研發的無人機施襲，但有分析指出其型號與伊朗的無人機相似，相信若不是德黑蘭政府在背後支援，胡塞武裝不能擁有如此先進的無人機。（Reuters）

中美貿易談判前哨戰

中美副貿易代表19日在華盛頓會面，為10月舉行的高級別談判鋪路，中方將派出財政副部長廖岷率團訪美。美國總統特朗普此前強調，只要一份中美全面協議，又稱可能會在大選前與中國達成協議。美國貿易代表萊特希澤亦同意推動真正的協議，並承認這是非同尋常的挑戰。從北京角度而言，美方拋出橄欖枝，中方也樂意順水推舟，畢竟取得階段性勝利也是好事……（按此閱讀更多）

以色列大選投票結束 選情爭持不下

以色列在半年內兩度舉行大選，戰況相當緊湊，總理內塔尼亞胡到票站投票，呼籲所有以色列人勇躍投票。他此前為爭取民族主義選民支持，揚言吞併西岸所有殖民區。惟根據初步結果顯示，內塔尼亞胡領導的利庫德集團，與主要反對黨藍白黨得票率不相伯仲，不論何黨勝出都可能要組成聯合政府，故此領導極右「以色列是我們的家園黨」的前國務部長利伯曼或成為造王者……（按此閱讀更多）

厄瓜多爾大型資料外洩

厄瓜多爾政府表示，該國發生史無前例的大型資料外洩事件，牽涉逾2000萬人的資料，當中包括約700萬名未成年人士及離世者，一度在當地接受庇護的「維基解密」創辦人阿桑奇也牽涉其中……（按此閱讀更多）

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