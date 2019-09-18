英36歲父患末期大腸癌　寫blog記下心路歷程　最怕女兒忘記自己

英國36歲爸爸卡特莫爾（Adam Cattermole）2019年8月被確診患上末期大腸癌後，便決定開始寫部落格，以記下自己的心路歷程，以及未來想對每一名子女所說的話。

卡特莫爾和妻子艾瑪（Emma Cattermole）結婚4年，二人育有3個子女兒，分別是6歲的哈利（Harry）、4歲的雅各（Jacob）及17個月大的蘿西（Rosie）。他在今年8月某日開車上班時，腹部突然感到劇痛，到醫院檢查後竟發現腸道內有腫瘤，且已擴散至肝臟與淋巴結。他表示：「當醫生宣布我罹患癌症時，我整個世界彷彿沒有了聲音，噩耗將我整個人淹沒，我開始想要如何告訴妻子和孩子們。」

為了記下自己想對子女所說的話，以及其所思所想，卡特莫爾決定開始寫部落格。他在上面寫道：「我的情緒非常複雜，我可以早些發現它（大腸癌）嗎？ 可能沒辦法，因為我沒有任何症狀。為甚麼它選擇我？我做錯了甚麼？這個清單可以繼續寫下去，我會每隔一天想出一個新的清單，但這些都是我每天必須處理的消極想法。」

卡特莫爾又在最新的一篇文章中想像3名子女的未來，「我將不能看見他們在學校玩耍，看不見他們在運動場上的模樣，當他們摔倒時不能呵護他們的膝蓋，看不見他們第一位女朋友，不能在他們分手時好好安慰他們，看不到他們考上大學和買了第一部車的樣子。」而最他擔心的是女兒蘿西，因為她可能根本不會記得自己，「她可能只可以用照片來記住我。」

艾瑪目前已在眾籌網站GoFundMe上開設專頁，希望能籌集足夠的資金去為卡特莫爾安排接受專業的癌症治療，並盡量延長其生命。

（綜合報道）