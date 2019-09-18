抗癌勇士泳渡英倫海峽4次破世界紀錄　連續游54小時210公里

美國長距離游泳運動員莎拉托馬斯（Sarah Thomas）花了54小時，橫渡英倫海峽四次，中間不休息，只喝液體餐點補充體力，成功打破紀錄，成為第一個連續泳渡英倫海峽四次的人。

37歲的托馬斯來自科羅拉多州，一年前她還因為罹患乳癌接受治療。她以這次成就勉勵其他乳癌倖存者。

托馬斯17日早晨6點30分在英國英格蘭南岸多佛爾港附近的海灘上岸，為這次壯舉畫下句號，她顯得筋疲力盡，而且因為在海裏游泳太久而喉嚨痛。她嗓音沙啞地對BBC說：「我游到麻木了。很多人在岸上等我、祝福我，他們真的人很好，不過我現在還是很驚訝，不敢相信我們真的做到了。」

托馬斯這次游泳的總距離理論上是130公里，不過因為海流強勁，實際上應是210公里。她說，一路上看到很多魚和水母。先前有四個人連續泳渡英倫海峽三次，但沒有人能連續泳渡四次。

托馬斯說，這次游泳旅程開始前，她「很害怕」，希望「能有好運氣」。

記者問她這次挑戰最困難的地方是什麼，她說：「應該是連續在鹹水裏游泳兩天，那真的很傷喉嚨、嘴巴和舌頭。」

托馬斯在游泳過程中只吃了一份液體餐。支援團隊在她游泳時，開船跟在她後面，丟給她一瓶東西，裏面有碳水化合物、電解質和咖啡因，還有一點蘋果汁增加風味。托馬斯上岸後，喝香檳、吃朱古力慶祝。

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