邊洗澡邊玩手機注意　再有一名俄女會計師電死　全因做了這件事

俄羅斯一名女會計師葉甫根尼婭（Evgenia Shulyatyeva）被媽媽發現陳屍在家中浴缸，疑似因在泡澡時邊使用手機，結果充電中的手機不慎掉入水中，導致葉甫根尼婭觸電身亡，讓她的媽媽傷心欲絕，好友也紛紛在網上哀悼。

26歲的葉甫根尼婭疑因洗澡時玩手機被電死（點圖放大）↓↓↓

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《太陽報》報道，26歲的葉甫根尼婭被發現陳屍在基洛沃切佩茨克（Kirovo-Chepetsk）的家中，疑似因為葉甫根尼婭在泡澡時，將手機插在插座上充電，結果手機不慎掉入水中，導致她觸電身亡，等媽媽發現時已回天乏術，有關單位正在調查葉甫根尼婭的確切死因。

得知噩耗的好友紛紛在網上發文哀悼紀念，有人寫道：「姊姊安息吧，好好睡，你永遠在我們心中。明天打給我，說這一切都只是一場夢，這不是真的。」在葉甫根尼婭的事情發生前，俄羅斯也發生好幾宗手機掉到浴缸裡而觸電身亡的案件。

這當中包括一名10歲女童、一名17歲少年在泡澡時用充電手機聽音樂結果觸電而死，及去年12月15歲的武術冠軍伊琳娜（Irina Rybnikova）也同樣被發現在家中身亡。事件層出不窮，專家也警告，洗澡時使用充電中的手機會有觸電危險：「如果手機不是插在220伏特插座上，悲劇應該就不會發生了。」

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