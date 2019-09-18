新西蘭10月起實施工作簽證新政策　提高優才簽證門檻

新西蘭職場關係與安全部長李加洛韋（Iain Lees-Galloway）9月17日宣布工作簽證政策變動，新政策會由10月起分階段實施，並在2021年全面執行。當局並會在10月7日起提高申請優才簽證的年薪門檻。 當局表示，新政策能助當地近3萬間企業解決人手短缺問題，同時減少對外國臨時工人剝削。惟有移民工人團體認為，改革遠遠不夠。

《新西蘭先驅報》報道，移民局將推出一項臨時工作簽證（Temporary Work Visa），取代現有的6項工作簽證。所有僱主都需要獲得認證，才能招聘外國工人，當局會在簽發簽證前徹底檢查認證。受影響的工作簽證如下：

1. 基本技能簽證（Essential Skills） 2. 預批簽證（Approval in Principle） 3. 工作簽證轉永久居留—優才（受認可僱主）（Work to Residence - Talent (Accredited Employer) ） 4. 工作簽證轉永久居留—長期短缺技能簽證（Work to Residence - Long Term Skills Shortage List Occupations） 5. 銀蕨求職簽證（Silver Fern Job Search） 6. 銀蕨實踐經驗簽證（Silver Fern Practical Experience）

移民工人協會形容，外國工人無法受惠工作簽證新政策。（AP）

移民局表示，新政策將幫助2.5萬至3萬間當地企業解決人手短缺問題，同時希望僱主能夠僱用和培訓更多新西蘭人，並且減少對外國臨時工人的剝削。不過，移民工人協會（Migrant Workers' Association）形容，新政策使人人受益，只有外國工人除外。

協會指出，臨時工作簽證將減輕當局工作量，偏遠地區的僱主亦將受益，但未來外國工人依舊只能為同一僱主工作，這有如「現代奴隸制」，還是有可能遭受剝削。不過協會同時指出，新制度下，低薪工人能夠帶家人到新西蘭，讚揚這是唯一的積極變化。

優才簽證將愈趨嚴格

當局同時在10月7日起提高申請優才簽證的門檻，年薪要求由5.5萬新西蘭元（約27.3萬港元）上調至79560新西蘭元（約39.5萬港元）。報道引述分析指出，未來新西蘭技術移民政策會更加嚴格，申請標準可能進一步提高。

10月7日後，申請人如果年薪低於79560新西蘭元，可轉為申請技能工作簽證（Essential Skills Work Visa）。

分析又指出，這次改革中最大得益者是在當地完成學歷，尤其是高等學歷的畢業生。移民局明確指出，畢業生開放式工作簽證及配偶擔保工作簽證，不會受本次政策調整影響。