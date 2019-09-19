《Signal》原型「華城連環殺人案」33年未破　警憑DNA找到疑兇

韓國著名的「華城連環殺人案」在發生33年後，韓國警方18日宣告了有重大的突破，利用現代DNA技術找到了嫌犯，而這起案件也被翻拍成電影《殺人回憶》、電視劇《Signal》等。

「華城連環殺人案」是發生在1986至1991年，當時有10名女子慘遭姦殺，只有一人僥倖存活，兇手行兇手法殘忍，引發當時韓國社會大眾的高度關切。

警方動用了大批警力、物力，但一直未能偵破此案，時至今日法律追溯期也早已過了13年，才終於破案。

《上流寄生族》的導演奉俊昊2003年拍了《殺人回憶》就是以此真實案件改編，男主角也是《上流寄生族》的男主角宋康昊來演出辦案刑警，之後這起案件也陸續被翻出成電視劇《岬童夷》、《Signal》、《隧道》等，而在《Signal》劇中刑警車秀賢的一句台詞「這就是現代醫學給被害者的禮物」，如今在現實中也獲得印證，警方靠著現代DNA技術，找到了嫌犯。

當時負責偵辦此案的一位刑警在退休前兩個月，還特地寫了一封信給嫌犯：「當時想著一定要把手銬戴到你的手上，不過我快要不能使用手銬了，我始終沒能逮捕你，對於晚輩和被害者親屬來說是一生的罪人，請務必不要比我先死。我們必定會再見面的，對吧？」

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