緬甸改革開放八年　港商早著先機成第四大投資方

緬甸自2011年推動改革開放，作為東南亞一個全新開放的市場，這八年來陸陸續續有越來越多港商投資當地，也有不少年青人早著先機，來到這個基建不太發達、供電不太穩定的「萬塔之國」尋找機遇。如今，港資已是緬甸的第四大投資方，發展港口、地產、海運，甚至港式甜品店等業務。

緬甸香港總商會（MHKCCI）於今年9月成立，充當兩地商貿發展的橋樑。《香港01》跟商會秘書長周祐生及董事王展恒，了解該國的發展現況及投資環境。

本身為香港貿發局泰國及南亞代表的周祐生指出，香港目前已是緬甸第四大的投資來源，僅次於新加坡、中國、泰國。緬甸再次開放以來，很多香港公司都有興趣，香港地產發展商Marga Group於大約2013年進入當地市場。香港貿發局亦協助港商進入此一市場，尤其在製造業方面，包括電子、製衣等。

緬甸勞動力密集，請工人成本較低，吸引港商遷往當地設廠。（VCG）

三大投資方向

緬甸現處於剛剛開放的階段，最需要是香港哪些類型的投資？周祐生表示，目前香港在當地的投資主要有三大類，第一類是製造業方面。國家勞動力密集，成本較低，在這方面具優勢，而且當地亦需要大量工作機會。「聯泰製衣在緬甸設廠請8,000至1萬名工人，羅氏集團也聘請8,000至1萬名工人，在當地創造了龐大的就業機會。」周祐生補充，在中美貿易戰之下，內地製造業成本上漲，貿發局正研究香港廠商外遷的需要，聚集一批有需要遷移的港商，在仰光新城劃一塊地，作為港商遷移基地，並利用本身香港擁有的優勢，設計出一個香港工業園區。

第二個投資重點在於基建，目前當地的基建方面並不發達，以電力為例，總裝機容量只有3,000兆瓦（MW），與十年前的孟加拉相若，但今日孟加拉已有16,000 兆瓦，增長超過五倍，但緬甸沒什麼增長可言。他提及，港商偉能集團（VPower），陸續投資了至少四個燃氣項目，總裝機容量佔緬甸全國一成（300兆瓦），都是香港在當地較為矚目的投資。

第三是旅遊業，緬甸擁有豐富旅遊資源，像泰國布吉一樣，面向安達曼海，但目前基建落後，旅遊資源無法充分被利用。

說回基建發展，和記在90年代已在當地投資，其位於仰光河口附近的「和記港口緬甸國際貨櫃碼頭」（Hutchison Ports MITT）已成為緬甸首個現代化集裝箱港口。

緬甸地理位置優越，擁有面向孟加拉灣及安達曼海的海岸線，極有潛力發展港口及海運樞紐業務，不過目前很缺乏深水港口。緬甸政府今年再提及要再發展新的深水港口，另一個是南部近泰國的土瓦深水港（Dawei deep-sea port），正構思從曼谷那邊搭建道路連接土瓦深水港，不再經馬六甲海峽，而向西往歐洲，但因種種原因，項目未能落實。

緬甸開放市場吸引外資，數年來新商場林立。（Getty Images）

香港船東及海事服務公司 Wealth Ocean（裕洋）則在大約十年前開始投資當地。該公司董事王展恒指出，緬甸船員聞名已久，從事海運、船務業的人士都知道他們的船員質素好。早段時候，美國緬甸關係較差，船員簽證一度中斷。當簽證問題解決後，公司便再進入緬甸市場聘請船員，開設船員學校培訓當地人。

王展恒亦看好緬甸海運業的發展前景，因全球八至九成的貨物運輸都是靠船，惟該國欠缺深水港。「目前中國大陸正在若開邦（Rakhine state）發展深水港項目。雖然緬甸的傳統商貿中心在仰光，但仰光並無深水港，全國大部分的貨櫃都是從那邊進出，變相只能用細船，載貨量低而成本高。因此要靠在新加坡轉口，用大船轉往世界各地，因此在緬甸進出口成本甚高。」王展恒認為，目前最大瓶頸在於欠缺港口碼頭，但一旦相關設施順利落成，自然就能帶動海運業發展。