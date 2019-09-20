【一分鐘看世界】韓最大懸案告破？「豬隊友」美國、中美談判陣容

早晨，今天是9月20日，星期五。 陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

韓國連環姦殺案有望水落石出

韓國80年代轟動一時的懸案「華城連環殺人事件」時隔33年後，憑藉現代DNA鑑定技術終於有所進展。這宗駭人聽聞的案件發生於1986年至1991年期間，先後有10名女子遭姦殺，當局曾動員205萬人查案，比對約4萬份指模均無所獲，後來案件被翻拍成《殺人回憶》等電影及節目。近日警方透過死者內衣上的DNA，鎖定涉及另一宗強姦及謀殺案的男子李春宰為兇手，惟獄方表示他表現良好，是名「模範囚犯」，對消息感到驚訝。至於當年有份查案的退休警員就激動落淚，揚言要到監獄與疑犯會面……（按此閱讀更多）

韓國殺人懸案：韓國警方當年在發現第7宗案件後，發出通緝令，上面印有忙懷疑是疑犯的照片。（VCG）

特朗普對伊朗「口硬手軟」 沙特「中伏」

沙特石油設施受襲案各有說法，美方將矛頭指向伊朗，惟日本公開唱反調。伊朗與美沙兩國關係升溫，伊朗外長便警告如兩國發動軍事打擊，將觸發全面戰爭；而特朗普除了加強制裁，也有意發動無傷亡的網絡攻擊。至於受襲的主角沙特緊隨華府口吻，展示了聲稱是來自伊朗的無人機和導彈殘骸，惟當局無法解釋昂貴的愛國者系統為何無法攔截攻擊等核心問題，亦因特朗普口硬手軟而導致進退失據……（按此閱讀更多）

沙特油田受襲：美國國務卿蓬佩奧到訪沙特，與王儲穆罕默德會面。（Reuters）

中方代表團將訪美國農田

中美副部長級貿易談判代表團登場，中方派出財政部副部長廖岷率團，美方則由副貿易代表格里什領導。有熟悉會晤計劃的消息人士透露，這次會談可能聚焦農產品，包括購買大豆等議題。美國農業部長珀杜透露，中方代表團將在美國官員陪同下，探訪內布拉斯加州的農田。然而，在現今中美進入對立時代的背景下，貿易協議可能只是解決兩國矛盾的其中一環，其餘的矛盾還例如包括美國針對電訊商華為的行動，以及美防長點出的軍事和「一帶一路」議題角力……（按此閱讀更多）

杜魯多「塗黑面扮阿拉丁」惹爭議

爭取連任的加拿大總理杜魯多近來飽受醜聞困擾，《時代》周刊披露一張他年輕時期塗深膚色，打扮成「阿拉丁」的照片，並引起爭議。可是禍不單行，加媒《全球新聞》再翻查到一段杜魯多塗黑面部扮鬼臉的影片，是他在24小時內三度被爆出同類事件。他向傳媒承認打扮有種族歧視成份，但當時沒有察覺，並就此公開致歉。惟杜魯多政敵藉機口誅筆伐和予以譴責，消息顯然不利選情……（按此閱讀更多）

聯邦快遞機師於廣州被扣留

《華爾街日報》引述知情人士報道，中國當局在廣州扣留一名美國聯邦快遞機師，指他涉嫌非法運送彈藥；FedEx證實消息。據報道指，該名曾為美軍效力的機師當時正準備乘機返回香港住所，但在機場被搜出仿製氣槍用的子彈，再被公安部門帶到候機室問話。報道指他現時被安排入住一間酒店，但直至調查結束前也不准離開中國……（按此閱讀更多）

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