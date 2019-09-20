澳洲5歲女遊白金漢宮遺失馬騮公仔　寫信求助英女王終物歸原主

澳洲5歲女童哈特（Savannah Hart）最近在英國白金漢宮（Buckingham Palace）遺失猴子公仔「哈麗雅特」（Harriet），於是寫信請英女王幫忙尋找。最終這隻猴子公仔成功物歸原主，而且帶來了一名「新朋友」。

「哈麗雅特」是澳洲阿德萊德（Adelaide）一間幼稚園6隻玩具猴的其中一隻，每次有小朋友放假，都會帶它們去環遊世界。今年8月中旬，哈特帶着它與家人前往歐洲遊遊時，卻不小心把它遺留在英國的白金漢宮。

哈特返回澳洲後，媽媽（Katie）才發現「哈麗雅特」不見了。哈特後來在幼稚園老師和同學的幫助下寫信給英女王，希望她可以幫忙尋找，並附上許多「哈麗雅特」出遊世界的照片。幼稚園老師赫林傑（Robyn Herringer）說：「我們放了很多『哈麗雅特』在世界各地歷險的照片，所有小朋友都簽了名，並放在信封中一同寄出。」

白金漢宮的工作人員一星期後就傳來好消息，他們表示不但找到「哈麗雅特」，還讓它享受貴賓級待遇，可以「聽音樂」、「曬太陽」和「歎美食」。工作人員之後將它寄回幼稚園，還帶來英女王最愛的哥基犬公仔「雷克斯」（Rex）這名新朋友。至於成了名的「哈麗雅特」，在2019年尾參觀完澳洲總督府後，就會「光榮退休」。

5歲的哈特最近在英國白金漢宮遺失猴子公仔「哈麗雅特」，於是寫信請英女王幫忙尋找。（Facebook@Woodside Preschool圖片）

（綜合報道）