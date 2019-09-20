UFO外星人資訊要與民共享？美網民號召9.20攻入51區　200萬人響應

7月在Facebook上引發熱烈響應的集體闖入51區活動：「攻擊發起日」（Storm Area 51）正是9月20日。雖然這個玩笑在Facebook上吸引超過兩百萬人響應，但美國媒體估計，20日當天真的會現身51區附近的可能只有幾千人，他們不會冒著被捕風險硬闖禁區，而是參加因闖入51區活動熱潮而乘機舉辦的2場音樂節：Alienstock和Storm Area 51 Basecamp。

Storm Area 51活動據點及相關圖片（按圖放大瀏覽）↓↓↓

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然而，51區究竟是什麼樣的地方？為什麼持續引發眾多民眾好奇？當地是否真的有UFO和外星人？美國Vox網站報道，《洛杉磯時報雜誌》特約編輯安妮雅各布森堪稱51區專家，她耗時數年訪問超過70位擁有51區第一手資料的人，其中32人更曾在該區生活並工作，她寫下《51區：美國最高機密軍事基地的未經審查歷史》（暫譯），帶人一窺51區的面貌。

核爆測試區 化身機密實驗地

雅各布森說，51區起源於1950年代，當時的美國總統艾森豪威爾要求中情局（CIA）探員比塞爾，要他找出美國最偏遠、最隱密的地方，好讓美國可以開發U-2偵察機，並躲避蘇聯和其他勢力偵查。比塞爾和另一名中情局同僚一起搭機勘查，找到完美符合總統要求的地點：美國內華達州一個乾涸湖床，位於政府已分類為測試核爆的區域內。比塞爾知道，沒有人會試圖進入此地，因為可能有炸彈會引爆。

該區是內華達測試和訓練場的一部份，訓練場是大片國有土地，面積和康涅狄格州差不多，依不同用途編號為第1區、第2區等等，51區是一塊圍繞著乾涸湖床的土地。

51區在1950至1970年代基本上用來開發先進偵察機。美國1950年代在51區開發出U-2偵察機，該區也是情報單位和軍事夥伴一起從事間諜活動的平台，是美國國防部和其他許多情報單位共同從事最機密計劃的地方。

外星人傳言 起於中情局陰謀

51區允許聯邦政府不同部門在廣大的開闊區域追求技術進步，例如開發和試飛U-2偵察機，這種飛機可在約2萬1千公尺高空以時速約804公里速度飛行，在1950年代堪稱全球首屈一指的偵察機。雅各布森說：「想想這必須花費多少努力才能開發出這麼驚人且精密的飛機。」那麼，關於UFO和外星人的傳言又是如何產生的呢？

數十年來，一直都有零星謠言出現，但有關51區的假消息和錯誤訊息，都是中情局刻意傳出或蓄意不澄清。最好的例子就是1950年代時，民眾偶爾見到U-2偵察機飛行，這種飛機基本上就是以遠超過其他飛機的高度飛越空中。看到U-2的人們於是寫信給當地選出的國會議員說：「我看到一個UFO，沒有東西可以飛那麼高。」中情局解密文件顯示，中情局利用這種對他們有利的誤判，使UFO神話開始發展，因為這是對秘密軍事基地有益的掩護。

UFO成全城熱話 爆料者卻是騙子

雅各布森表示，直到1980年代，外界依舊不太清楚51區到底在幹什麼，後來有一名自稱是工程師的男子拉札對內華達州當地新聞節目爆料，宣稱曾在51區工作，研究碟型外星太空載具，進行逆向工程，還說他看到了外星人。拉札的說法引發大眾開始對51區產生極大興趣，此前它完全是個秘密。不過，後來媒體追查發現拉札恐怕是個騙子，例如他自稱是麻省理工學院畢業、曾在洛薩拉摩斯國家實驗室做研究，都被媒體發現是說謊。

自1990至2000年代，尤其是美國展開反恐戰爭後，51區的活動變得更加神秘。據說中情局會在51區訓練外國民兵，美國會用飛機將這些民兵直接載到51區的荒野訓練，否則若在其他地區訓練，可能招致當地居民反對。

51區大約地理位置。（Google Maps）

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