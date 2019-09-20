美國華盛頓槍擊案1死5傷　現場距離白宮僅3公里

美國華盛頓哥倫比亞高地（Columbia Heights）9月19日晚上發生槍擊案，新華社引述當地警方稱，案中至少6人死亡。路透社則報道，槍擊事件中有1人死亡、5人受傷。

來自現場的傷亡數字消息似乎有點混亂。當地電視台霍士第五引述警方報道有6人中槍。新華社引述當地警方報道，案中至少6人被殺。路透社報道，事件中1人死亡、5人受傷。

路透社報道，暫時未知肇事槍手是否已經被捕，但來自執法部門的一名消息人士向路透社指出，當局不認為案中仍在正在行動中的槍手。消息人士指5名傷者應無生命危險。

當地電視台WJLA-TV在推特（Twitter）帳戶上發布照片，可見救護車將傷者運離現場，並指有大批警員接報到場應對。

BREAKING: multiple injuries following shooting near 14th & Columbia Rd NW DC. The latest in 20 minutes on @ABC7News at 11. pic.twitter.com/iqQAfIGQeu — Jay Korff (@ABC7Jay) 2019年9月20日

↑↑↑美國廣播公司第七台記者在推特（Twitter）上報道現場實況。

UPDATE: @dcfireems confirms several people shot, injuries unclear, near 14th & Columbia NW DC. Multiple transported. Massive police presence. @ABC7News pic.twitter.com/ZZ6VPjNKcP — Jay Korff (@ABC7Jay) September 20, 2019

↑↑↑美國廣播公司第七台記者在推特（Twitter）上報道現場實況。從相片可見，警員在案發後接報到場調查。