杜魯多「化妝」醜聞發酵　「黑臉」披露白人歧視文化

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）尋求在10月大選連任可謂困難重重，除了民望下滑，近日更被連番披露他年輕時代多次打扮成有色人種，因而捲入種族歧視醜聞。他雖然承認錯誤，惟事件在當地引起極大迴響，有政客批評他無力領導國家。 話說回來，到底「黑臉」行為如何引起民憤？

「黑臉」（Blackface）不是指一個人因為心情欠佳的樣子，而是一個人將自己的皮膚塗成深色，看起來像黑人。

以「娛樂」之名的歧視行為

作出這種行為通常都是白人，而且早在200年前已經出現。他們並非只是純粹由「白變黑」，而是在舞台上以滑稽的方式取笑黑人，為白人觀眾提供娛樂。例如他們會以極誇張的表現方法如模仿黑人口音，為黑人的形象帶來成見。

「黑臉」表演在19世紀的美國和歐洲曾經盛行一時，其中加拿大國歌「啊，加拿大」（O Canada）作曲家拉瓦列（Calixa Lavallee）被指在早期演藝生涯參加有關表演，當然，他們的演技完全錯誤地描繪黑人形象，而且極具歧視和冒犯成份，不過不少白人認為這些都是娛樂的一部分，因而覺得可以接受。

杜魯多上台四年，雖然取得不少政績，惟他近期捲入醜聞，隨時拖累執政自由黨的選情。（路透社）

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事實上，綜觀世界歷史，黑人的待遇往往比白人較差，前者未必可以享有與白人同等的社會地位和權利，甚至只是因為他們的膚色而遭受其他人的白眼。

外界認為，「黑臉」和扮黑人可以讓白人放低他們長年奴役黑人的悲慘歷史，但亦有認為指，事件反映很多白人認為自己比黑人高高在上的心態。隨着社會進步，各方都積極採取措施消除歧視，「黑臉」表演日漸式微，而且更被認為是羞恥的象徵。

荷蘭聖誕節的其中一個傳統角色是黑彼得（Zwarte Piet），但當地近年經常有批評指該角色由白人塗黑皮膚，因而有貶低拉丁人或其他少數民族之嫌。（美聯社）

不過至今仍不時知名人士傳出「黑臉」事件，除了杜魯多之外，樂壇天后Katy Perry推出的其中一對鞋設計被指種族歧視，該款鞋以黑色皮革製造，上面縫有一對藍眼睛和紅色嘴唇，因而惹來批評。Katy Perry對事件感到遺憾，強調自己無意傷害任何人。

現時效力西甲球隊巴塞隆那的法國球星基沙文（Antoine Griezmann）在2017年12月曾經打扮成黑人籃球員而招來抨擊，他一度為自己的行為辯護，稱是向哈林花式籃球隊（Harlem Globetrotters）致敬，但最終都要道歉和刪除照片平息風波。

Ignorance is Never A fashion statement! Apology NOT accepted😡#blackface #Gucci #gucciblackface #prada #moncler #katyPerry pic.twitter.com/KDCnkzGlgA — Kieren Boyce (@ThatGyrlKieren) 2019年2月10日

法國球星基沙文曾經上載一張打扮成哈林花式籃球員的照片，但遭批評是種族歧視行為。他一度為此辯護，最終仍要道歉和刪除相片。（網上圖片）

另外美國名模Gigi Hadid2018年為時尚雜誌《Vogue》意大利版拍攝封面照時，以一身古銅色化妝上陣，因而被不少人認為是「黑臉」，雜誌方面事後公開致歉。

名模Gigi Hadid為《Vogue》意大利版拍攝封面照，以一身深色皮膚化妝現身，結果被不少人批評是「黑臉」。（網上圖片）

「黑臉」問題持續，不少意見認為很多人不知道這些行為的背後意義，即使他們強調無意冒犯或種族歧視，但絕對不是為自己開脫的藉口。而杜魯多9月19日亦認為，無論在甚麼情況和環境下，把自己的臉塗成深色都帶有種族歧視色彩，因此是不能接受的行為。他表示自己應該一早明白問題所在，強調以後不會重複犯錯。

但是，其他人會以此為鑑嗎？

（綜合報道）