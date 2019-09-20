基里巴斯橫跨東西南北半球　世界首個國家迎接晨曦

台灣9月20日宣布與太平洋國家基里巴斯斷交，為繼所羅門群島後，一周內再有國家與和台灣最終斷交。目前台灣邦交國數量減至15個。 基里巴斯位於太平洋，由多個低窪珊瑚環礁小島和上升島組成。群島橫越赤道和國際換日線。基里巴斯曾屬英國殖民地，後來於1979年7月12日獨立。

基里巴斯：基里巴斯是世界最大的珊瑚環礁島國。（路透社）

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基里巴斯首都為塔拉瓦（Tarawa），較香港時間快四小時，陸地面積為812平方公里，約為0.73個香港，而經濟海域面積為360萬平方公里，為世界最大的珊瑚環礁島國。

基里巴斯所屬島嶼東西跨越數千公里，主要的吉爾伯特群島（Gilbert Islands）位於經線180度線以西，而鳳凰群島（Phoenix Islands）和萊恩群島（Line Islands）則在經線180度線以東。基里巴斯橫跨東西南北半球，按理論劃分時區的話，國內時差相差一天，政府後來決定更改時區，成為全球第一個使用UTC+14時區的地方。