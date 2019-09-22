社交網站Facebook日前宣布，將設立一個獨立監察委員會，審議具爭議、涉及龐大公眾利益的帖文內容。委員會一旦作出最終決定，連Facebook總裁朱克伯格都沒法推翻。

Facebook創辦人朱克伯格在四月底的F8開發者大會上，闡述公司未來發展重心將轉至更私人的領域。（Getty Images）

Facebook發布的官方文件提到，委員會的角色就好比美國最高法院（Supreme Court），作為一個獨立機構，監察Facebook在內容審查上的決定。

獨立委員會預計會在下年開始正式營運，當委員會受理相關爭議案件，作出裁決後，Facebook內任何人包括朱克伯格，都不能推翻決定。Facebook提到，相關獨立監察委員會每年只會處理數十宗具爭議的帖文內容，估計委員共約40人, 分別來自世界各地，不同背景。而這些帖文內容，理應是關乎到社會上「最重要的公眾利益」(the greatest public benefit)。

「自發制人」 避免更多麻煩？

BBC記者Dave Lee分析認為，Facebook自設監察委員會的目的，反而希望減少更多來自外界的監察。「作為由所有人建立出來的最大型社交網絡，Facebook官方則有着能夠決定平台上充斥什麼內容的權力，這為它帶來很多麻煩，尤其是在自己的國家（美國）。」

對於朱克伯格來說，無論是來自民間或官方，Facebook面對有關私隱、假新聞問題的指控實在太多，他自己這兩年也經常出入國會山莊，出席聽證會。這嚴重影響公司的聲譽和未來轉型發展。與其無止境地捲入醜聞漩渦，不如大刀闊斧自己建立一個獨立於公司的委員會出來，儘可能平息外界對Facebook審核帖文、制定內容政策等的質疑。

朱克伯格這兩年來是國會山的「常客」，經常要出席參議院聽証會，接受議員質詢。（路透社）

第三方監察機構發揮的功效

社交平台上一些具爭議的帖文，尤其是涉及重大價值觀判斷、公眾利益的新聞議題，往往會引起立場相反的雙方嚴重對立。一方認為另一方發布「假新聞」，企圖誤導大眾，檢舉帖文。Facebook如果真的基於大量檢舉個案而刪除相關帖文，另一方自然就認為Facebook做法「偏頗」，排擠小眾聲音。如此一來，Facebook變相成為了雙方對立聲音的「夾心人」。於是，將刪除帖文的決定權交給第三方，可以達致最大程度上的公平公正。

Facebook將平台上帖文內容交給第三方審核，防止假新聞流傳的做法，並非首次。當中最近一次，也是最為香港人熟悉的，肯定是這三個月以來有關修例風波的新聞審查。運動期間，Facebook成為正反雙方陣營交流訊息、傳播新聞的其中一個重要平台。可是，部分資訊、新聞來源被認為不盡不實，缺乏事實根據。

於是，Facebook在9月初宣布，在香港引入「Fact Check」(核實) 機制，夥拍第三方新聞機構法新社，由任職該機構的資深記者負責辨識新聞的真確性。若帖文被判斷為不實內容，Facebook系統會自動彈出「假新聞」警示，並提供由查核方作出的理由，供用戶知悉，儘可能達致客觀公允。

要攻破流言，辦法離不開讓真相浮面。近日，Facebook宣布會由法新社團隊查證（fact check）香港facebook平台的懷疑假新聞，包括中文及英文新聞。（資料圖片／路透社）

假新聞以外 也要杜絕不良資訊

Facebook設立獨立委員會，除是網絡時代下假新聞充斥的現象作出的回應，還有防止針對血腥、色情等不雅內容透過Facebook散播的現象。

今年3月，紐西蘭基督城（Christchurch）的清真寺發生大規模槍擊案，造成至少49人死亡。行兇期間，澳洲籍的白人槍手在Facebook上進行直播，影片隨即在Facebook、Twitter、Instagram等急速散播，甚至數家澳洲媒體亦有在網絡上播放相關影片。事件引起大眾討論Facebook對於不良內容經網絡急速傳播的角色。

人們在悼念今年3月新西蘭基督城槍擊案。(gettyimages)

Facebook在基督城槍擊案後，已承諾會與執法部門合作，以人工智能技術監察和辨識疑似觸犯內容審核條例的帖文，一旦發現將會立刻刪除。

是次設立獨立委員會機制，是Facebook進一步展示其杜絕不良資訊、偏頗內容在平台上散播的決心。

朱克伯格希望讓公眾重拾對Facebook的信心，過去一年有多番舉措。是次提出設立「獨立監察委員會」，公眾又是否受落？（路透社）

不過，亦有專家質疑委員會的真正獨立性，以及這個舉措背後的動機。牛津大學互聯網研究院（Oxford Internet Institute）高級研究員Bernie Hogan指出，這僅是Facebook自立的「最高法院」，意圖取代實質的法定監督程序。他認為，委員會畢竟是由Facebook自己設立，朱克伯格始終是最主要的持分者，他的意見仍然定奪一切。

朱克伯格在4月份舉行的F8開發者大會上，矢言要把Facebook轉型。委員會這個品牌「洗底」動作，對公眾來說又是否奏效？