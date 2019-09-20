基里巴斯與台灣斷交背後　曾開口索款買飛機遭拒絕

太平洋島國基里巴斯（Kiribati）9月20日與台灣斷交，台灣外交部長吳釗燮直指，基里吉斯方面曾開口索款購買民航機不果。有台灣媒體之後報道，這架民航機是指一架波音737客機，但也有媒體指是巴西航空工業（Embraer）的E190客機。 國際間的邦交非常現實，雙方一邊談的是兩地情誼，另一邊更是金錢，對於貧窮地區來說，這些包括昂貴軍備、發電機等在內的邦交「禮物」，確是非常實際的利益。

基里巴斯與台灣斷交：台灣媒體指基里巴斯曾開口索款買波音客機（Getty Images）

台媒：基里巴斯索巨款買民航機

按照吳釗燮的說法，基里巴斯曾向台方要求贈送資金以購買民航機，台灣則提供反建議，改用貸款方式取代，但基里巴斯方面沒有接受。

有關基里巴斯想買哪一款民航機，台灣媒體有不同說法。台灣媒體ETtoday引述消息指，基里巴斯希望購入的民航機是一架價值7000萬美元（約5.48億港元）的波音737客機，之後台灣方面根據情報，得知中國大陸政府向基里巴斯提出會提供民航機，不是波音客機，而是中國國產的C919客機。

中央社則引述消息指，基里巴斯去年提出想購買兩架巴西航空工業（Embraer）的E190民航機，希望台灣提供其中一架的款項，金額為3600萬美元（2.82億港元）。

中國外交部發言人耿爽同日回應時，否認大陸在基里巴斯開展「金援外交」，他指，在之前所羅門群島斷絕與台灣的所謂外交關係時，台灣島內某些人就用同樣的說辭來混淆視聽，顛倒黑白。他又指，堅持「一個中國」原則是人心所向，勢不可擋。

基里巴斯與台灣斷交：台灣媒體指，中國承諾向基里巴斯提供中國國產的C919客機。（視覺中國）

金援外交背後的軍備、發電機

類似的事件並非首次發生，台灣輿論也經常出現有關「金援外交」的報道。在金援外交之中，既有牽涉實際金錢，例如台灣與非洲國家聖多美和普林西比斷交後，曾批評對方要求2億美元（約15.67億港元）的財政援助，但在其他一些例子中，也有「實物」外交，這些物品很多時候是軍備用品，包括在今年8月，台方向巴拉圭捐贈2架直升機、30輛軍用汽車，用於反恐、打擊毒品犯罪等用途。

Más herramientas para la seguridad! Recibimos del Gobierno de la República de China (Taiwán) 2 nuevos helicópteros y 30 vehículos tácticos para nuestras Fuerzas Armadas. La lucha contra la inseguridad, el terrorismo y el narcotráfico no para! pic.twitter.com/XcUpMLOL5U — Marito Abdo (@MaritoAbdo) August 8, 2019

2017年底，台灣也向加勒比海國家多米尼加（The Dominican Republic，台譯「多明尼加」）承諾，捐贈價值達到3500萬美元的軍事裝備，包括2架UH-1H直升機、100台發動機、90輛軍車等，並在2018年初交予多米尼加。

這種「金援外交」方式在台灣也相當有爭議，尤其是2018年5月，多米尼加與台灣斷交，轉投北京懷抱，更是讓台灣媒體稱浪費了巨額金錢。2007年，台灣政府承諾向尼加拉瓜價值3000萬美元的發電機組，但之後遭台灣媒體質疑設備落入總統家族掌控的企業之手。

台灣與邦交國有貿易關係，但受制於邦交國的經濟規模、地理位置，出口金額並不算高，帶來的效益受到質疑。

基里巴斯：基里巴斯是世界最大的珊瑚環礁島國。（路透社）

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邦交帶來的技術援助

在金錢與軍備之外，金援外交其實也包括一系列的技術援助，台灣過去在邦交國所羅門群島（雙方在9月斷交）便設有多項計劃，除了研究地震的補助計劃外，也有派遣華語教師、改善種植蔬果、養蜂、養豬等計劃。

至於在基里巴斯，台灣也常派出醫療人員到當地，包括在當地唯一大型醫院設立台灣醫療衛生中心，派出醫療團、設立ICU病房等。對於貧窮地區來說，透過邦交可帶來的技術支援，也是相當重要。