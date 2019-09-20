登革熱肆虐亞洲　科學家指氣候變化加速傳播至全球

亞洲多國最近爆發登革熱疫情，逾千人死亡。孟加拉、柬埔寨、老撾、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、泰國和越南亦錄得較過往嚴重的疫情。菲律賓年初至今死亡人數更達1,107人，逾25萬人染病。 登革熱是季節疾病，透過蚊傳播。科學家指出，隨氣候變化，愈來愈炎熱和潮濕的天氣導致登革熱肆虐，同時更難預測疫症的爆發，加上城市化讓到人口密集居住，種種條件有機會引起大規模登革熱疫情。

登革熱肆虐亞洲多國，其中在孟加拉，年初至今已有57人因感染登革熱死亡。（Getty Images）

登革熱可以經埃及伊蚊或白紋伊蚊等品種傳播。世界衛生組織（World Health Organization）數據顯示，過去曾經只在9個國家發現登革熱病例，但登革熱如今已經成為逾100個國家的流行病，全球逾半人口面臨威脅。

科學家曾多次警告，氣候變化將使人類面臨更大的衛生危機，尤其是對於透過媒介傳播的疾病。氣候變化為雌性蚊子提供產卵的最佳條件，製造更多蚊子。世衛代表Rabindra Abeyasinghe解釋，平均氣溫上升增加蚊子的生存率，並提高實際複製病原體的效率。

來自倫敦衛生與熱帶醫學院的洛（Rachel Lowe）表示，氣候變化導致天氣模式改變，有機會使登革熱流行季轉移，讓人難以預測。Abeyasinghe提到，本來雨季期間會持續數周降雨，但一連多個月分散降雨，讓蚊有多個機會產卵，那就是另一回事。

另外亦有研究指出，氣候暖化或導致能夠傳播登革熱、寨卡病毒感染症等疾病埃及伊蚊遷移，將病毒帶到以往未遍及的地方，例如歐洲、美國、東亞、部份中美洲地區、東非和加拿大。交通發達亦增加人的流動性，容易將病毒帶到其他地方。