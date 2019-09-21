時裝業佔全球溫室氣體排放一成　時裝周變眾矢之的　洗底工程艱鉅

聯合國氣候峰會舉行在即，全球多個地方都有民眾響應瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）的呼籲，發起罷工罷課示威，促請政府應對氣候變化問題。 在另一個「平行時空」，四大時裝周先後於9月舉行，世界頂級時裝設計師雲集紐約、倫敦、米蘭和巴黎。時裝界一向被視為是破壞環境的其中一名「黑手」。「反抗滅絕」組織（Extinction Rebellion）的示威者上周便趁倫敦時裝周開幕到場抗議，但也有人認為環保團體找錯了對象。

時裝與環保：「反抗滅絕」組織（Extinction Rebellion）的示威者上周於倫敦時裝周舉行期間到場抗議。（美聯社）

時裝業是世界對環境構成最大傷害的行業。根據聯合國的研究，時裝業排放的溫室氣體佔全部的一成，排放的污水佔全部的兩成，並且比起航空業和航運業合計使用的能源還要多。

以英國為例，根據樂施會（Oxfam）所指，英國人是歐洲最大的時裝買家。製造一件棉質襯衣的碳排放量，相等於駕車56公里。而英國人購買時裝的習慣，每月碳足印比起駕駛環繞地球900次還要多。

時裝與環保：倫敦時裝周是業界四大時裝周之一，多個品牌於倫敦展出2020年春夏季的最新時裝。圖為英國著名球星碧咸妻子維多利亞（Victoria Beckham）的品牌時裝展。（路透社）

時裝界終醒覺？

時裝品牌一邊廂要顧客有奢華的幻想，另一邊廂向顧客保證不會進一步破壞環境，要取得平衡顯然不容易。但消費和氣候危機之間的張力，已提升至國際層面。

七國集團峰會（G7）舉行期間，在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）推動下，32間時裝公司簽署《時裝條約》（Fashion Pact），強調行業的可持續發展。奢侈品牌龍頭Chanel、Ralph Lauren、Prada，以及速食時裝（fast fashion）的代表如H&M和Zara均有參與。

設計師開始朝環保方向作出新嘗試，包括採用創新物料、推出回收計劃等。旗下擁有巴黎世家（Balenciaga）、Gucci、Alexander McQueen和聖羅蘭（Saint Laurent）的開雲集團（Kering）自2015年起發布環境損益表（environmental profit and loss），讓人了解業務對環境的影響。部份時裝公司亦有跟隨，發表有關可持續發展的報告。

瑞典時裝協會（Sweden Fashion Council）甚至作出驚人的決定，取消原定8月底舉行的時裝周。行政總裁羅森（Jennie Rosen）解釋，時裝業要繼續生存，就必須作出改變，提供獨特的體驗和新平台，而非製造更多衣服。

從採用普通棉到改用有機棉並不能讓時裝界繼續生存。舉辦另一個時裝周亦不能。我們要擾亂整個行業，推動全面的系統改變，需要立即行動。 羅森

時裝與環保：紐約時裝周是業界四大時裝周之一。著名品牌Marc Jacobs於紐約展出最新作品。（路透社）

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環保人士批：膚淺「洗綠」行動

消費者和環保人士又是否「收貨」呢？環保人士質疑，時裝公司的改變只是膚淺的「洗綠」（greenwashing）行動，未能針對根本的問題。有人亦認為，相對於瑞典時裝周，取消四大時裝周的影響將更為重大。道德時裝品牌People Tree的設計師明尼（Safia Minney）曾呼籲取消倫敦時裝周，但主辦單位英國時裝協會（British Fashion Council）拒絕。

對於時裝周的爭議，時裝社企Birdsong共同創辦人斯萊特（Sophie Slater）就指環保人士找侮氣的對象錯了。她表示，大部份參與時裝周的品牌都是工匠設計師，比起中價品牌，通常都已經優先考慮可持續的因素。

或者到最後，「買少啲買好啲」是時裝和環境之間的最大公因數，讓消費者珍惜和重用現有衣服，不再追逐潮流。時裝商業評論公司（Business of Fashion）分析員布蘭克斯（Tim Blanks）指，高級時裝當然超出大部份消費者的預算，但背後的原則卻是一樣。