揭開火星神秘面紗　原來極似曲奇雲呢拿雪糕

大眾印象中的火星是個紅色星球，但原來火星也有看似像「曲奇雲呢拿雪糕」的一面。歐洲太空總署（European Space Agency）和俄羅斯太空總署（Roscosmos）9月16日公開火星微量氣體任務衛星（ExoMars Trace Gas Orbiter）傳來的相片，揭開火星的另一面。

火星相片：歐洲太空局和俄羅斯太空局發布多張相片。圖為奧亞馬坑（Oyama Crater）。（歐洲太空局／俄羅斯太空局）

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相片中的是火星的北極。冬季期間，兩極的沙丘由一層薄薄的二氧化碳冰覆蓋。春季時，薄冰漸漸轉變為霧氣，溶霜過程從沙丘底部漸進至頂部。過程導致氣體困於冰和沙之間，冰溶化後，氣體和沙先後從裂縫噴發，形成「曲奇雲呢拿」中「曲奇」的部份。

相片右邊的新月形沙丘則融合成為指向下的山嶺。科學家指出，這種變化意味曾經再有風改變沙丘的形態。

火星相片：丹尼爾森撞擊坑（Danielson Crater）位於火星的西南部。相中的沙用藍色表示，散佈於山嶺。（美國太空總署）

美國太空總署（NASA）19日亦公布火星勘測軌道飛行器（Mars Reconnaissance Orbiter）拍攝的相片。從相中所見，丹尼爾森火山口（Danielson Crater）的石和沙黏合後結冰。多年來，火山口的沉積物數量一直有所變化，只有部份地區的沉積物能夠抵禦侵蝕。美國太空總署解釋，這導致形成如樓梯般一層層的模樣。