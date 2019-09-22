印尼父母買不起奶粉餵哺　用咖啡餵女嬰日喝3樽多達約1.5公升

印尼一對夫妻因為家境貧窮，買不起奶粉泡牛奶，竟讓小女嬰直接喝加糖的印尼咖啡（Kopi Tubruk），而且每天要喝3個奶瓶，多達約1.5公升。

《每日郵報》報道，14個月大的豪拉（Hadijah Haura）與父母住在印尼西蘇拉威西省（West Sulawesi）的一個小村莊。她的父母在椰子園工作，日薪僅2萬印尼盾，不到12港元，僅夠過日常生活，絕大多數時候是買不起合適的奶粉。

印尼一對夫妻因為家境貧窮，買不起奶粉泡牛奶，竟讓小女嬰直接喝加糖的印尼咖啡（Kopi Tubruk），而且每天要喝3個奶瓶，多達約1.5公升。（YouTube＠Seputar iNews片段截圖）

由於地方政府沒有配給牛奶、奶粉或任何育嬰食品，豪拉的父母在別無他法的情況下，只能從她6個月大時就開始餵她喝含糖印尼咖啡。他們的方法是將咖啡研磨成粉，再直接沖入熱水悶蒸（Bloom）而成，濃度類似於土耳其咖啡。

雖然豪拉看似平安成長，卻已出現睡眠問題，偶爾會熬夜自己玩一整晚，似乎也習慣富含咖啡因的飲品，還會每天數次要求父母多讓她喝一瓶。

消息經媒體披露後，西蘇拉威西省波里哇利（Polewali）衛生局的官員趕緊帶來牛奶與餅乾，也嚴正告誡豪拉的父母，咖啡因對小孩有極大壞處，不可再餵女嬰喝咖啡。

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