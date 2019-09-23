【遊日福音】在酒店漏低手機怎辦　日本處理失物有法：幫你寄回家

2020年東京奧運即將來臨，訪日旅客愈來愈多。面對旅客增加，旅客的失物也會增加。包括日本鐵路公司及各大酒店為處理旅客遺失的物品，訂立新制度、新方法，以讓旅客安心。遊客即使「大頭蝦」亦不用因為不慎遺下財物而太過擔心。

訪日旅客每年增加，遊客變多，遊客的失物也多了起來。（Getty Images）

地鐵站提供英語培訓

旅行遺失物品，不論是外套、手信、手機、甚至護照，這些經驗相信你我都曾遇過。如東京的上野地鐵站，每天都可以有超過100名外國人前來查詢，尋找失物。

不是每個遊客都會日語，也不是每個職員都有相當英語水平。因此地鐵站內部正加緊為職員進行培訓，每天早上例會都要求職員記着一些簡單句子。也有站務員會準備一些常用的英語範例，在面對遊客時「照着讀」。讀得多，自然能記起來。

地鐵站供職員練習的常用英語，告訴旅客失物應往哪裏找。（日本放送協會）

OSS物流公司提供的服務稱為「TUMOCA Express」，公司介紹已與多間酒店合作，包括如東橫INN，Super Hotel等。（OSS TUMOCA）

協助旅客把失物郵寄回家

酒店也是經常出現失物的地方，有東京淺草一間酒店表示，2019年同期旅客遺留酒店的失物較去年多了三成以上。當中有衣服、手信、錢包、鎖匙等包羅萬有。部分甚至把整個行李箱遺留在房間，但由於酒店規定找到失物會保管一段時間不能直接丟棄，對於須處理愈來愈多的失物感到煩惱。

有公司便決定提供服務，協助酒店處理失物。如大阪OSS物流公司，已與日本超過1000間酒店及連鎖酒店集團合作，提供寄送服務，把旅客遺留酒店的失物海外郵送回去。

旅客只要向酒店查詢，酒店便會聯絡物流公司提供服務。郵費經網上信用卡支付，如一個手提電話郵寄往亞洲國家費用大概為4000日圓（約300港元）。

4000日圓遠比重新購買一部手機要便宜得多。2018年公司每月處理300個郵寄案件，在2019年急增至每月1200個。OSS物流社長荒本修一表示，希望能透過提供這服務，讓旅客對日本的印象變得更好。