上周五（20日），美國、澳洲、德國、法國、印度等多國大城市響應16歲瑞典環保運動領袖通貝里（Greta Thunberg）發起的「為氣候罷課」（School strike for climate）運動，數以萬計學生罷課上街，呼籲各國領袖重視氣候變化議題。 過往關注氣候變化問題的示威行動，一直不少。可是，這兩年來環保運動出現了一個新面貌：年青人擔起了領袖的大旗，主導全球的環保倡議運動。為何會有這個現象出現？

這次最新的「為氣候罷課」運動，之所以在全球多個城市都能同時號召到過萬人上街示威，其中一個原因，是最新一屆聯合國氣候行動高峰會在周六（21日）於美國紐約開幕。

9月21日，瑞典少女通貝里在位於紐約的聯合國總部與秘書長古特雷斯會面，表達對全球暖化的關注。（路透社）

於是，提倡「為氣候罷課」的環保分子通貝里不但號召全世界多個城市的學生於20日當天罷課，還親身坐船橫渡大西洋，來到紐約，在聯合國的氣候變化大會發表演說，促請各國領袖在氣候變化問題上採取有力實質的行動。

「我們會讓他們聽見我們的聲音。」通貝里在紐約曼哈頓，向着數千位「為氣候罷課」的學生這樣說道。台下的學生報以強烈歡呼聲。

學生領軍的環保運動

與以往的氣候變化示威不同，這兩年來，由青少年帶領的氣候變化示威成為類似運動的主流，十多歲、二十出頭的年青人成為環保運動的中流砥柱。年輕一代主導運動的熱情，當中很大部分原因是由去年通貝里的罷課倡議所帶起的。「為氣候罷課」運動來到今天，蔚為風潮。

通貝里去年8月開始，每天坐在瑞典斯德哥爾摩的議會大樓外面，手持着「為氣候罷課」的標語，並持續到9月瑞典大選。事件經社交網站及媒體報道後，通貝里的名氣迅速傳遍世界各地，其後更獲邀到聯合國氣候變化大會和達沃斯世界經濟論壇上演講。「為氣候罷課」行動開始在世界各地遍地開花。到了上星期，在聯合國氣候行動高峰會開幕之前，全世界的學生「大集結」上街關注環保議題。

瑞典環保少女：通貝里9月18日在美國國會發言，呼籲議員聆聽科學家意見。（AP）

世界傳統領袖沒負上應有責任？

通貝里是一個帶領運動的少年領袖，但是能讓那麼多年青人都願意放棄上學時間，走上街頭抗議的原因，很大程度緣於傳統領袖人物在環境議題上的缺位。近年，氣候轉變導致的負面影響越見明顯，歐洲熱浪、北極冰層融化、低窪國家水淹等。但一些國家領袖，在環保問題上一直模稜兩可，有些甚至表現出漠不關心的態度。這樣才令到更多年青人醒覺：為了未來的福祉，似乎要多走一步了。

當中最經常為人詬病的，肯定是美國總統特朗普了。特朗普是出了名的「氣候暖化陰謀論者」，認同很多保守派科學家的論點，覺得全球暖化是太陽活動相關的自然因素所造成，故當今人類根本沒有減排的需要。甫上任之初，特朗普便提名埃克森美孚行政總裁蒂納遜擔任國務卿，又馬上退出巴黎氣候協議，逃避減排責任。經濟勝於環境的考量，特朗普成為將環境責任「卸膊」第一人。

由通貝里發起的氣候變化罷課不只對學生有號召力。9月20日紐約街頭，亦可見中年甚至長者參與。（路透社）

加上這兩年民粹主義升溫，不少國家領袖都希望先以經濟建設為主要施政目標，不願意追趕減排目標，或採取任何犧牲經濟成果的環境保護政策。

巴西總統、人稱「巴西特朗普」的博爾索納羅（Jair Bolsonaro）便是「範例」。博爾索納羅提倡加大開發國內亞馬遜森林地帶，默許非法人士在雨林大肆砍伐樹木、淘金，肆無忌憚地掠取雨林資源，或擴張畜牧地。

早在競選總統時，博爾索納羅便承諾開發亞馬遜雨林的經濟潛能，以重振巴西經濟。2019年1月上任後，當地「去森林化」的問題更加受到關注。（資料圖片／Getty Images／視覺中國）

人所共知，亞馬遜雨林是「地球之肺」，對於調節生態系統至關重要。右翼總統博爾索納羅漠視國內環境保護，放任大興土木，惹來世界各地環團人士的極大不滿。月前的亞馬遜森林大火悲劇，更加燃點起各地人民的怒火。

傳遍社交網絡的大火圖片，促使更多年輕人關注保護雨林的情況，間接助燃上星期的「全球氣候大罷課」運動。

亞馬遜雨林大火：專家估計，想要重建雨林生態，或需時一百年。（AP）

當然，除了傳統當權者在環境議題上的缺位，從本質上來說，年輕人重視跨代正義的觀念越來越重，也是解釋為何近年的環保社運，年青人的主導角色越趨明顯。

現今新一代，自小教科書已開始灌輸發展成熟的「可持續發展」觀念，全球暖化更加是自小認知的普世議題，他們也正是最大機會承受氣候變化惡果的一代。教育讓新一代更加深切了解到「跨代正義」的重要性，他們亦知道自己有責任為下一代着想，保留美好的環境予他們持續發展。所以「綠色一代」的接棒，為新一代環保運動注入了規模龐大、源源不絕的新力軍。

「為氣候罷課」行動不乏十多歲的小朋友參與。他們正是最大機會承受氣候變化惡果的一代。（美聯社）

正如通貝里今次到美國，在國會聽證會上發表的謙遜之辭：「我不是要你聽我說，而是要聽科學家說。我希望你們以科學為基礎，採取實際行動。」即便年青人在街頭上如何激烈抗議，最終着手行動的，始終是居於高位的施政者。他們若不願意掙眼面對現實，遺害只會由下一代所承受。