日本10月消費稅調升　奈良「鹿餅」都加價

日本政府10月1日將調漲消費稅到10%，20多年沒有加價的奈良「鹿餅」以及京都市部分觀光設施門票跟着調漲，一份10枚的鹿餅將從現行150日圓（10.9港元）加至200日圓（約14.5港元）。

對於不少旅客來說，到奈良看鹿群是「指定動作」，也買鹿餅享受餵飼牠們的樂趣，但10月1日他們將要留意價格的變化。日本共同社報道，致力保護鹿群的「奈良的鹿愛護會」表示，棲息在奈良公園的鹿群最愛吃的鹿餅（鹿仙貝），目前一份10枚售價150日圓，在10月1日日本加消費稅後，會調升至200日圓。

奈良鹿餅售價原來已是28年沒調整過，但因該國消費稅增稅以及原物料價格上漲等，有關方面不得不調升售價。

愛護會表示，鹿餅的原料主要是米糠及小麥粉，每片直徑約9厘米。到訪奈良的遊客喜歡餵鹿，每月可以賣出約20萬份。

日本《讀賣新聞》報道，愛護會事務局長蘆村好高說，這次實在是不得不加價，所得金額部分將用來作為鹿群保護活動之用，希望人們予以理解。

日本奈良以奈良鹿著名，每年都有不少遊客到訪。（視覺中國）

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東映太秦映畫村門券加價

《京都新聞》報道，京都部分觀光設施的門票也將在10月1日隨着消費稅增稅，增加20日圓200日圓（1.45港元至14.6港元）不等。

位於京都市右京區的東映太秦映畫村，10月1日起成人門票將從現行2200日圓（約160港元）調漲為2400日圓（約175港元）；中學生門票及3歲以上兒童的門票，也將從1300日圓（約94.8港元）、1100日圓（約80港元）各調漲100日圓（7.3港元）。

東映太秦映畫村上次調漲門票是1997年消費稅增稅到5%時，距今已22年前。

位於京都車站前的京都塔，也將調漲門票30日圓到800日圓（約58港元）。2014年4月消費稅增稅到8%時，京都塔入場費並未隨漲。

舉行日本「大政奉還」儀式的世界遺產二條城，也將調漲入場以及參觀二之丸御殿的門票為1030日圓（約75港元），較現行1000日圓（約73港元）票價微幅上漲30日圓（約2.2港元）。

日本旅遊：圖為日本京都塔。（VCG）

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