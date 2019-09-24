【一分鐘看世界】孟晚舟出庭、Thomas Cook之死、聯合國大會

早晨，今天是9月24日，星期二。 晴朗的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

孟晚舟戴電子腳鐐出庭

中國電訊商華為副總裁孟晚舟被美國要求引渡受審，加拿大卑詩省法院今起處理由孟晚舟一方提出終止引渡聆訊程序。孟晚舟再次出庭，左腳戴上電子腳鐐，身形略顯消瘦，但精神不錯。其代表律師指，加拿大執法人員受聽於美國聯邦調查局，又指閉路電視錄影片足以證明加方作出非法拘捕，要求公開有暮的文件，惟加方否認同涉及不當行為……（按此閱讀更多）

孟晚舟被捕：孟晚舟步出溫哥華的住所前往法院應訊，她左腳戴上電子腳鐐，穿上紫色套裝，身形較以往消瘦，但精神不錯，面露笑容（AP）

中美如無協議將失談判基礎

中美將於10月初舉行第13輪貿易談判，有消息人士透露，中國國務院副總理劉鶴計劃於10月的第二周訪美談判。在中美代表團談判期間，美國總統特朗普改變態度，稱不要部分協議，只要全面協議；另一邊廂中方也取消了對美國農田的訪問。美國賭業大亨、金沙集團主席艾德森就致電特朗普，警告貿易戰升級或影響他的連任。黑石集團的執行副董事長詹姆斯則認為，如果雙方沒有貿易協議，將沒有繼續談判的基礎，也就意味失去共同利益……（按此閱讀更多）

中美貿戰：據報中國副總理劉鶴和美國貿易代表萊特希澤將於10月第2周在華盛頓展開談判。（Reuters）

烏克蘭通話風波 拜登傷上加傷

美國總統特朗普被指與烏克蘭總統澤連斯基通電話時向對方施壓，要求調查前副總統拜登次子亨特。特朗普承認在通話中談論拜登一家，但否認有不當行為，並批評拜登家族在烏克蘭及中國國獲得了大量錢財。被指針對2020年大選競爭對手，有眾議員呼籲彈劾特朗普。惟民主黨打出「烏克蘭風波」似乎沒有為拜登贏得聲望，反而令這張老面孔失去選民信任……（按此閱讀更多）

Thomas Cook不敵旅行革命

英國老牌旅遊集團Thomas Cook宣布破產，估計60萬名旅客受影響。雖然公司旗下德國神鷹航空繼續運作，但當中有15萬名已出發的英國旅客的旅程需即時終止，英國政府與民航局已表示正陸續協助受影響遊客返國，或將成為英國自二戰以來，最大規模的歸國潮。Thomas Cook作為全球最古老的旅行社，口碑固然不少得，但在廉航及自由行等興起，還是不敵新世代的旅行模式……（按此閱讀更多）

聯合國大會召開

第74屆聯合國大會辯論環節在紐約展開，在中俄及以色列領導人的缺席下，中美貿易談判、阿富汗及日韓爭議等成為焦點，另外還預料伊朗總統魯哈尼會提交和平倡議，倡議由區內國家共同守護波斯灣、霍爾木茲海峽和阿曼灣安全。大會期間各領導人的雙邊會談也是重點之一，日美貿易協議備受關注，但有媒體指出日本農戶可能淪為犧牲品。東道主特朗普在過去的聯合國大會都成為笑點，這屆他稍為收斂，也出乎意料地出席了氣候峰會約10分鐘……（按此閱讀更多）

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