遭前夫潑強鹼毀容　美國婦人靠換臉重生　今臉部壞死漸盲仍然堅強

六年前因家暴致嚴重燒傷、從而接受全臉移植手術的佛蒙特婦人塔爾頓（Carmen Blandin Tarleton），希望能進行第二次「換臉」手術，因為醫生最近發現，她的皮膚組織損毀，可能留不住捐贈者的臉。

51歲的塔爾頓2007年慘遭前夫拿棒球棒痛毆，然後又狠潑強鹼，她全身燒燙傷面積達80%。2013年，塔爾頓在波士頓的布萊根婦女醫院（Brigham and Womens Hospital）接受臉部移植，現也在那裏接受評估，看能否再第二次換臉。

塔爾頓表示，不後悔換臉，因為手術前的生活品質很差，換臉大幅改善了她的生活品質。她後來學會彈鋼琴和五弦琴、寫了一本回憶錄，且與許多團體暢談自己的人生。她手術後體重掉了20磅（約9公斤），每日會健走5英里（約8公里）。她說，當然希望換的臉能撐個10-20年或更久。

世界以痛吻我 我卻報以微笑 塔爾頓與親友的溫馨合照（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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全球已有逾40位病患接受臉部移植手術，美國就有15位。沒有其他美國換臉人士失去捐贈者的臉，但去年有一名法國男子，他的免疫系統在初次換臉手術後8年開始排斥捐贈者的臉，已進行第二次換臉。

塔爾頓的醫生波馬哈奇指出，大部分受贈器官的壽命有限。塔爾頓的案例提醒世人，臉部移植手術仍屬實驗性質，因為時間不長，關於優點和長期風險，還有許多未能解答的問題。

為全美首宗換臉手術操刀的醫生蓋斯特曼說，愈來愈多病患開始經歷慢性排斥：「我們認為，每位病患可能都必須再次換臉。」

自2013年換臉以來，塔爾頓不斷出現排斥現象，她的新臉會腫脹發紅，不過都能治療。直至上個月，醫生發現，她臉上有部分血管變窄甚至閉鎖，導致臉部組織壞死。如果損壞情況緩慢持續，塔爾頓將重回器官移植的等候名單。最壞的狀況是，組織很快壞死，醫生就必須移除她受贈的這張臉，嘗試重建她的原本面目。

除了臉部問題外，塔爾頓最近接受的人工角膜移植手術失敗，已近乎全盲。

塔爾頓樂觀表示：「出錯的狀況不多，但當事情出了錯，你必須能夠承擔。我會再振作起來，如何做，我不知道。但我會熬過去。」

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