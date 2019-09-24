英女戴隱形眼鏡海灘玩水　一周後開始眼痛　右眼突然失明

去海邊玩水時千萬要把隱形眼鏡拿下，否則真得會造成失明！日前英國一名女學生去海邊度假，但她下水時並未把隱形眼鏡拔下，結果眼睛遭巨浪打中過幾天後，她竟感染了「棘阿米巴角膜炎」。她的眼睛一直疼痛且不正常地流眼淚，某天當她睡覺醒來發現自己的右眼一片漆黑，什麼也看不見，完全失明，如今她只能祈禱並透過網站募款協助她恢復視力。

海邊玩水未將隱形眼鏡脫下 英女學生染「棘阿米巴角膜炎」致右眼失明（點圖瀏覽）↓↓↓

根據《都市日報》報道，這名來自倫敦19歲的女學生默里（Miyako Aiko-Murray），去年夏天她到馬爾他（Ｍaltao）海邊游泳度假，但在下水前她並未摘下隱形眼鏡，就這樣直接戴着隱形眼鏡戲水。期間她曾遭到海浪拍打眼睛，但她卻不以為意，因為當時眼睛並沒有任何疼痛感，直到回家過了一星期後才是她噩夢的開始。

一個星期過後，默里開始患有偏頭痛和眼睛疼痛等症狀，她形容那種疼痛就像「我的眼睛裏有金屬」。隨着時間一天天流逝，她的症狀變得愈來愈糟，直到有一天她醒來後右眼什麼也看不見，到醫院檢查後才得知原來是感染了「棘阿米巴角膜炎」，它是一種相當罕見的眼部感染疾病，可能會導致永久性視力障礙或失明。

現在的她平均一小時就要點一次眼藥水，時間長達一個月的時間，這也連帶影響到她的生活，導致她無法好好睡覺，甚至被迫辭掉了工作和學習。不幸的是今年3月，默里的右眼又被細菌感染，而且這次情況還更加嚴重，她表示「有天晚上我醒來，什麼也看不見，只能看到微弱的光」。

最後默里只好再次就醫檢查，但醫生卻表示她的視力已無法恢復，因此現在的她只好被迫中斷學業，透過集資網站獲得外界幫助，並接受眼角膜移植。目前募資網站已募得5,875英鎊，她也希望自己右眼日後能夠再次重見光明。

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