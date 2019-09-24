Gucci米蘭時裝周展出拘束衣設計　模特兒抗議：精神健康不是時裝

著名時裝品牌Gucci 9月22日於意大利米蘭時裝周展出來年春夏季的最新設計。開場時，身穿白色連身褲的模特兒登場，部份連身褲設有扣帶，令人聯想起精神病患者所穿着的拘束衣，引起模特兒當場抗議。

一個個眼神呆滯的模特兒站在輸送帶上，展出身上類似拘束衣的白色連身褲。有份參與時裝展的模特兒坦瓊斯（Ayesha Tan-Jones）當場對此作出無聲抗議，舉起寫有「精神健康不是時裝」（Mental health is not fashion）字句的掌心，批評品牌影射精神病患者。

自認為非二元性別的坦瓊斯事後於社交媒體發表聲明，解釋抗議行為。他指出，拘束衣是醫學上殘酷時期的象徵，當時普遍人尚未理解精神疾病，人的權利和自由被剝奪，同時於醫院內遭到虐待和折磨。他認為，品牌利用拘束衣的形象影射精神病患者，又用輸送帶將模特兒送出，猶如工廠中的肉，批評Gucci的品味很差。

坦瓊斯提到，自己曾經歷精神健康的爭扎，家人和至親亦受到抑鬱症、焦慮症、躁狂憂鬱症和精神分裂症影響，認為主要時裝品牌如Gucci利用拘束衣的形象作為概念是令人痛心和未有顧及他人感受。他指，在現今資本主義氣候下，將精神健康爭扎化成出售服裝的道具是庸俗的做法，亦冒犯到數百萬受精神健康影響的人。

Gucci米蘭時裝周：意大利品牌Gucci 9月22日展出來年春夏季設計。開場時，一個個眼神呆滯的模特兒站在輸送帶上，展出身上類似拘束衣的白色連身褲。（Getty Images）

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Gucci創意總監米凱萊（Alessandro Michele）於記者會解釋，他所構想的主題是「人性和制服」，形容制服是束縛和限制人的東西，讓人失去獨特性，成為匿名狀態並順從前行的方向，而拘束衣就是最高層次的制服。品牌發言人也指，有關制服只用於時裝展的概念表達，並不會對外發售。

席上客演員兼模特兒內夫（Hari Nef）為時裝展的概念辯護，認為只是用激進方式表達服從的概念，而不是宣揚或美化精神疾病。