【聖誕節必食】可可界OPEC是什麼？　影響朱古力命運2個西非國家

朱古力可謂是甜品愛好者的必需品。不過，近年來不時有報道稱，朱古力可能會在40年內消失，相信會讓不少人感到緊張。實際上，朱古力「消失論」或許較為誇張，但是非洲西部的兩個國家，的確可以影響這種人間美味的「未來命運」。

全球主要朱古力製造商於9月11日在非洲西部城市阿比讓（Abidjan）參與一場會議。該會議由科特迪瓦與加納兩國聯合主導，商討制定產業調整的計劃，以保證可可種植業的可持續。

科特迪瓦與加納7月份已宣布，2020年至2021年的銷售季，所有品種的可可每噸溢價400美元，以應對兩國普遍存在的農民貧困問題、以及減少森林砍伐。

路透社9月10日引述消息來源報道，科特迪瓦與加納仍在醞釀可可種植業的進一步改革。不過，兩國關於可可的加價舉措，已料會令全球朱古力產品漲價。

市面上的朱古力往往經過精美的包裝，呈現在消費者面前。如果追溯朱古力的「原形」，其主要原料來自可可豆，即是可可樹的種子。可可樹發育緩慢，對生長環境「十分挑剔」，氣候、土壤質量、以及降水量等因素都會影響可可樹的生長。科特迪瓦與加納，這兩個非洲西部國家的環境，則非常適宜可可樹的種植，是全球前兩大可可出口國，共同佔據全球可可出口三分之二的份額。

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可可界的「OPEC」

科特迪瓦與加納此次推動可可的溢價，亦是兩國政府在可可產業上的首次合作。如同石油界，由阿聯酋、沙特、科威特、伊朗等國組成的石油輸出國組織（OPEC），科特迪瓦與加納的聯合，被加納副總統巴武米亞（Mahamudu Bawumia）稱為Copec，以支持可可生產國的利益。

大型朱古力製造商、及經銷商，包括瑪氏（Mars）、嘉吉（Cargill）、百樂嘉利寶公司（Barry Callebaut）等均公開支持科特迪瓦與加納的決定。不過，外界有分析認為，從長期看，兩國決定對可可加價，意味着朱古力價格將上漲，或導致全球市場對朱古力需求的萎縮，反而造成負面影響。