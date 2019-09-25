荷蘭研究：歐洲南方發現「失落大陸」　面積與格陵蘭相若

荷蘭烏得勒支大學（Utrecht University）研究團隊最近打算重建地中海區域的山脈與地質構造形成過程時，竟意外發現歐洲南方有一塊大約在1.4億年前從北非分離出來的大陸「大亞得里亞」（Greater Adria），其面積與格陵蘭（Greenland）相若。這份研究在2019年9月刊登在學術期刊「岡瓦納研究」（Gondwana Research）上。

研究人員分析了2300個古地磁位址（Paleomagnetic Sites），首次利用GPlates電腦模擬程式重建地中海區域的地質演化過程，最後製作出12幅古地質構造模擬地圖，並藉此發現了「大亞得里亞」。這塊「失落的大陸」大約在2.4億年前的三疊紀時期開始形成，橫跨西班牙到伊朗，但在約1.4億年前受板塊擠壓，因此才隱沒入歐洲大陸板塊的南方。

大部分的「大亞得里亞」大陸位於水面以下，被淺海、珊瑚礁和沉積物覆蓋。當它被擠壓至南歐地層以下，由沉積物構成的岩塊就被「刮除」，成為今天阿爾卑斯山脈、亞平寧山脈（Apennines）、巴爾幹半島、希臘和土耳其。

歐洲南方：一群古地理學家和板塊構造學家發現在歐洲南部的底下，存在一片名為「大亞得里亞」的失落大陸，面積和格陵蘭相約。（荷蘭烏得勒支大學網頁）

透過研究山脈的演變，可以發現大陸板塊的演變。烏得勒支大學教授兼研究作者范辛斯貝爾根（Douwe van Hinsbergen）表示：「我們研究的大部分山脈都源自超過2億年前自北非分離的單一大陸，這塊大陸唯一剩下的部分橫跨今日的義大利杜林（Turin）、亞得里亞海（Adriatic Sea）和義大利半島南端」。

范辛斯貝爾根亦指，「大亞得里亞」的地質非常混亂，「所有東西都是彎曲、破碎和累積的。舉例而言，喜馬拉雅山脈在比較之下，就代表一個相對簡單的系統，在那裏你可以跟着大斷層線跨越2000多公里的距離。」他又開玩笑指，「忘掉亞特蘭提斯（Atlantis）吧。每年都有許多遊客在不知情之下，在失落的大『大亞得里亞』上度假。」

（綜合報道）