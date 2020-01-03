朱古力生產實情苦澀：西非可可出口國與買家角力　最終受害者是誰

作為支撐起高達1000億美元的全球朱古力產業的前兩大可可出口國——科特迪瓦與加納的產量（分別為45%及19%）對將這種人間美味的生產有舉足輕重的影響。不過它們的產業早已存在不容忽視的隱患。不過可可農在面對買家時基本上沒有議價能力，政府對那些大型朱古力生產商即使嘗試採取有力的應對措施，似乎也做不到扭轉形勢的效果。 相當依賴兩國出口可可的大企業，被指只提供不夠實至的協助，甚至被指疑似杯葛兩國政府追公平貿易的努力。兩個國家面對收益低下、去森林化問題、蟲害問題、農民普遍貧困以及剝奪童工等現象，種種情況都在削弱它們的產能。近年來不乏媒體報道指，朱古力或會在40年後消失，在上文提及供需權力失衡，以及氣候變代持續變差之下，也許會比我們想像的更早發生。

可可種植業屬於小農耕作，儘管市場上琳瑯滿目的朱古力產品，不乏售價高昂，但是對於種植可可的農民來說，他們的收入極低。加納商業新聞網站（GBN）曾報道，全球朱古力產業每獲利1000億美元，非洲國家僅得到當中2%的收益。科特迪瓦現年28歲的可可商人Baikeh Lezou在接受半島電視台訪問時說：「我們在面對國際可可買家時，在價格上真的不能話事，他們是決定價格的人。」

估計科特迪瓦僅12%小型農戶賺得被國際公平貿易組織（Fairtrade International）認為是維生工資的日薪2.5美元。對此，反奴隸國際組織（Anti-Slavery International）認為，貧窮令可可種植戶無法僱用成年工人，只能剝奪童工。這些本來應該就學的小孩錯失接受教育的機會，長大後擇業的選擇相當有限，該國經濟結構及就業人口結構不夠多元化的問題也將繼續存在。

Baikeh Lezou說，有時農民會放棄種植可可，改種其他農作物，但他們最終還是會回來：「這意味着，他們種植可可是因為他們沒有其他選擇。」

路透社9月報道，有國際民間社會團體於2018年發布報告，西非可可產業約有210萬童工，比5年前的數據有所增加；而2018年全球奴隸制指數顯示，部分兒童為其父母工作，另有一些兒童則從其他國家販運而來。然而即使可可農不顧一切、致力於「本少利大」，他們缺乏環境保護的知識以及政府的規範，還是會讓他們走入「惡性螺旋」。

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去森林化愈發嚴重

種植可可的農民若想賺取更多的金錢，即使利潤微乎其微，亦只能通過出產更多的可可增加收入，而這意味着農民需要開墾更多的土地。但此舉對環境造成嚴重破壞，受害的最終還是該等國家的政府及民眾。

卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）7月報道，科特迪瓦自1960年代就鼓勵當地居民和移民種植可可。起初，西非國家的可可年產量為50萬噸，而至2018年，可可的年產量已經突破200萬噸。然而，隨着產量的增加，諸如科特迪瓦等西非國家，已耗盡可用的耕地，更面臨去森林化愈發嚴重的問題。

根據世界銀行（World Bank）的資料，西非國家在1960年約有1200萬公頃的森林，但現時有四分之三已經消失。

不可小覷的蟲害問題

除了土地過度開發、以及森林砍伐的問題，科特迪瓦與加納的可可生產亦受到蟲害的影響。可可腫枝病毒（Cacao swollen shoot virus）對農民們來說，是噩夢般的存在。

一旦有可可樹感染該病毒，周圍的可可樹亦可能受到感染。《時代》周刊9月6日報道，知情人士表示，全球第二大可可生產國的加納，正是因為可可腫枝病毒，將季度可可收成預期下調11%；加納可可研究專家表示，加納約16%的可可作物受到病毒感染，指當前加納的可可產業環境非常糟糕。

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Copec加價引發的爭議 兩國最終「跪低」

面對可可產業的多重問題，科特迪瓦與加納聯手制定產業的可持續發展策略，該陣容堪稱可可界的OPEC（石油輸出國組織）。它們在2019年6月設定每噸2600美元的售價下限，以及設立「生活收入差異」（living income differential，LID）計劃。科特迪瓦總統瓦塔拉（Alassane Dramane Ouattara）當時在電視演說中宣布上述消息，並將會在10月1日提升可可售價。

加納及科特迪瓦為逼使全球朱古力生產商接受一個新的價格下限，曾對全球朱古力生產商實行禁售令，但在2019年7月19日屈服於它們的壓力之下、予以解禁。

科特迪瓦及加納最終妥協，它們的農民將在2020至21年的收成季度，獲得每噸400美元的LID。LID的意思是，買家購買每一噸可可時額外支持的費用，以確保價格實際上漲，可用於付給農民應付生活所需。

感染可可腫枝病毒的可可樹，會逐漸減產，最後枯萎，而害蟲有時可能蟄伏數年，難以察覺。（Twitter截圖）

買家懾於壓力出手相助 成效惹貿疑

科特迪瓦政府認為，通過減少全球供應量30至50萬噸，可以將非法農民驅逐出森林，而提高可可的價格是其中的一種手段。在加納而言，加價亦不僅是為了增加政府收入，而是改善可可業的就業環境。

一份6月5日刊載於《科學公共圖書館・綜合》期刊（PLoS ONE）的研究結果指出，加納只要將支付農民的錢增加50%，便可終結該國童工問題。買家只要多付3%，便可制止加納兒童從事危險的工作，例如使用大砍刀，或是每周工作逾42小時。

大型朱古力生產商自從1990年代一些有關西非可可農的童工報道出現後，亦承受需要清理其供應鏈的壓力，瑪氏（Mars） 及Hershey's承諾在2020年前開始，只採購合符道德的可可。

對於危及可可生長的蟲害問題，西非、歐洲以及美國的科學家組成國際工作組，實現資訊共享。同時，加納政府亦與雀巢、瑪氏等企業合作，尋找更多可改善可可種植方式的方法。

一名科特迪瓦的青年使用刀具割下成熟的可可果。由於濫用童工的情況嚴重，亦有不少未成年兒童平日需要使用刀具等尖銳器材收割可可。（Retuers）

朱古力生產商疑另闢蹊徑 向出口商壓價

整個行業從種植到批發的命運將會如何，還是未知之數，路透社在2019年12月17日的報道中引述涉及交易方面的消息指出，大型生產商雖同意支持LID，但它們在通過減少購買以及從售價的其他部分着手、尋求獲得折扣，從而抵銷每噸400美元的LID。

包括「百樂嘉利寶」（Barry Callebaut）、瑪氏、箭牌香口膠有限公司及雀巢都稱支持LID以及它們2020至2021年度的採購都處於正常水平，但它們拒絕就LID評論。Hershey's和Mondelez都表示支持LID，但拒絕就此置評。它們說公司的採購是基於商業需要。一名以英國倫敦為基地、交易從業消息指出，大家都認為LID只是加納及科得迪瓦的競選技倆，選後便會消失。