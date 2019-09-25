繼「星際雪茄」後　科學家發現第二個天外來客　12月最接近太陽

科學家確認發現第二顆造訪太陽系的星際彗星，取名為鮑里索夫（2I / Borisov）。鮑里索夫將在12月最接近太陽的近日點，成為人類第二顆重點觀察的天外來客。

鮑里索夫的觀察，後方有彗星似的塵埃痕跡。（Gemini Observatory）

還記得2017年的「星際雪茄」斥候星（Oumuamua）嗎？那是一顆來自太陽系外，不受太陽引力束縛的天體，在通過近日點後朝天馬座的方向飛去。由於斥候星的特殊長條形狀，移動速度極快，有科學家甚至懷疑那是一艘外星飛船。

每小時15萬公里朝太陽系飛來

兩年過去，科學家再度發現外星來客。8月烏克蘭一個業餘天文學家發現一顆不明行星，在確認其軌跡並非任何一個已知的星體後，研究團隊公布這是一個全新的星際物體，並取名為鮑里索夫。

鮑里索夫在發現時距離太陽4.2億公里，以每小時15萬公里高速飛行，預料會在12月最接近太陽的近日點。目前觀察發現鮑里索夫似乎拖着塵埃氣體，因為判定為慧星。

鮑里索夫是人類第二個發現的星際訪客，過去人類只知不時可能會有外太空的星體會飛越太陽系，但至2017年發現斥候星前從未證實。科學家正等待鮑里索夫的到訪，屆時將可以從較近距離觀察這位神秘訪客。