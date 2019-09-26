【一分鐘看世界】特朗普施壓罪證？印尼反惡法示威、英下議院重開

早晨，今天是9月26日，星期四。
晴朗的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
白宮公開特朗普與烏克蘭總統通話紀錄
美國白宮公開總統特朗普與烏克蘭總統的通話紀錄，證實前者曾多次要求調查政敵前副總統拜登，而且還牽涉了其私人律師朱利亞尼和司法部長巴爾。雖然特朗普聲稱公開對話以證清白，但卻被揭發根本沒有完整紀錄；對於一向不咬弦的民主黨而言，這次可謂打擊特朗普的最佳時機，惟啟動彈劾需要連過多關，而且此舉對眾議院議長佩洛西的來說也是充滿風險。有分析認為，佩洛西此際向特朗普宣戰是受到黨內及左翼勢力巨大壓力……（按此閱讀更多）
特朗普烏克蘭風波：美國參議院民主黨領袖舒默手持一份特朗普與烏克蘭總統澤連斯基通話的文字紀錄。（AP）
印尼反惡法學運 不要暫緩要撤回
印尼全國多個地方連日出現學生大型示威，估計有數萬名學生上街抗議，批評政府有意訂立新刑法，將婚外性行為、未婚同居、侮辱總統等行為列作違法。政府早前宣告暫緩立法，但未能平息民憤。觸發示威的另一重點是當局上周通過法案，削去反貪機構的部分權力，民眾怒斥此舉違背總統佐科維多多提倡「廉潔政府」口號……（按此閱讀更多）
印尼學運：有示威者用燃燒中的掃把指向印尼警方防線，後者用盾牌擋住未有推進。（Reuters）
約翰遜「挑機」 反對派無可奈何？
英國最高法院首相約翰遜決定國會休會屬違法及無效，約翰遜表示對裁決失望但尊重，並三度回應稱不會辭職。檢察總長郝思賢表示，會遵守法案阻止無協議脱歐。這次裁決事關英國脫歐議程，被認有司法干預政治的影子，更有人質疑這是法院之權僭越相權和王權。惟現時看來，連遭挫敗的約翰遜沒有膽怯，反而喊叫要麼對他發起不信任動議，要麼讓政治繼續脫歐工作，而賴死不走這種策略也可能令反對派無可奈何……（按此閱讀更多）
中美5G角力持續
全球爭相開發5G無線網絡技術，在中美兩國角力的背景下，華為成為磨心。在美國政府施壓下，越南最大電訊商越軍電信集團決定採用芬蘭諾基亞，以及瑞典愛立信的5G設備；馬來西亞總理馬哈蒂爾卻表示，對華為的大門是敞開。與此同時，美國繼續對中國電訊商加強施壓，眾議院便通過一項跨黨派提案，擬授權撥款10億美元，以國家安全為由，協助小型及農村地區移動運營商更換華為和中興通訊的網絡設備……（按此閱讀更多）
美參眾兩院通過《香港人權及民主法案》
美國參眾兩院的外交委員會召開會議後，通過《香港人權及民主法案》，並將排期交至參眾兩院全體會議討論。新華社則發表時事評論文章，批評美國政治勢力插手香港事務，指美方「以港遏華」。美國兩院這次討論法案的內容包括，承認美港雙邊關係、譴責中國內地干預香港事務，支持港人示威權利、以及處理香港警察對示威者使用過份武力。眾院外交委員會主席恩格爾指，看到港人數月來努力爭取權利與自由，也明言不會對破壞香港自由與自治的情況袖手旁觀……（按此閱讀更多）
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