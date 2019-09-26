印度首屆放屁大賽失敗收場　僅3勇士肯上台　壓力大全部放不出來

印度蘇拉特市上周日舉行第一屆「放屁大賽」（What The Fart, WTF），只要拿下「屁王第一名」，就有機會奪得最高獎金1萬5千印度盧比（約1646港元），然而最終因參賽者太害羞，不是不敢上台、就是上了台放不出屁，活動因此失敗收場。

印度舉行第一屆「放屁大賽」 最終竟沒參賽者放過一個屁（點圖瀏覽）↓↓↓

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這場「放屁大賽」分為「最久」、「最大聲」、「最悅耳」三大評測項目，每位參賽者有60秒能醞釀釋放，最終在擔任評審的喜劇演員及當地醫生評選下，選出3位優勝者。活動主旨是希望民眾輕鬆看待放屁這件事。

然而一到比賽當天，60位報名者中只有20人現身，其中僅3人有勇氣上台挑戰。但是在現場大約70名觀眾及媒體記者的目光下，3名參賽者要對着兩支收音麥克風放屁，壓力實在太大，再怎麼努力都擠不出半點屁。

最後，三項大獎無一發出，不過3名參賽者都收到禮物籃作為安慰獎。主辦者桑戈伊（Yatin Sangoi）表示，這次失敗讓他學到教訓，下回在孟買舉辦時他會準備包廂，讓參賽者能躲在裏面毫無壓力的盡情放屁。

印度第一屆屁王大賽宣傳海報。（Facebook@ศูนย์ข้อมูลประเทศอินเดีย）

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