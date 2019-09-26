南非是非洲大陸第二大經濟體，也是非洲最發達的國家。豐富的天然資源以及殖民時代遺留下來的現代法規，通過和平協商使到人民充權的民主制度，讓南非成為非洲聯盟裏面缺其不可的重要支柱，說它掌控着撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）地區的經濟命脈，也不為過。 可是，自種族隔離政策結束後，以黑人為主的低下階層生活沒有得到顯著改善。當年對於美好生活的希冀，至今似乎依然遙不可及。

南非最大城市約翰內斯堡。（Getty Images）

撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）：根據聯合國的定義，此地區包括所有位處撒哈拉沙漠地區以南的非洲國家。這是基於地理環境、宗教、文化等因素的地域區間。與之相對的則是北非地區，包含屬於阿拉伯世界的北非國家，如埃及（Egpyt）、突尼西亞（Tunisia）、利比亞（Libya）等國。

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非洲土豪誕生 航運重鎮變淘金勝地

殖民時代，非洲南部分別被割據為多個殖民地、*波耳人（Boer）國家、黑人部落領地。十七世紀，歐洲航海家來到非洲南部好望角建立殖民地。當時，這地區是大西洋通往太平洋的必經海岸。作為海權戰略重地，這片土地是非洲大陸最先開發、開發得最完善的地區。

波耳人：十七世紀開始，以荷蘭、德國、法國白人為主的歐洲移民經海路移居南非，其後裔稱為波耳人。波耳在荷蘭語意為農民。現時已少用「波耳人」名稱，多數改稱為「阿非利卡人」（Afrikaner），佔南非白人總數約61%。

經過兩百年的經營，這片地方慢慢形成分屬荷蘭、英國、德國等歐洲殖民者、波耳人、黑人原住民部落的割據領土，發展程度各有高低。不過，十九世紀後期，波耳人建立的德蘭士瓦共和國（Transvaal Republic）發現了黃金及鑽石，自此，這個非洲之角便變成了淘金勝地，也成為殖民者逐鹿資源的戰場。

在後種族隔離（Post-Apartheid）時代，佔國民大多數的南非黑人生活未見顯著改善。（Getty Images）

經歷十九世紀末、二十世紀初的兩次波耳戰爭，英國人將非洲南部的殖民地連成一片，形成當代南非的領土雛形。其後大半個二十世紀，南非的經濟持續被白人階級把持，將黑人與白人在社會上區隔。直到1994年，南非國父曼德拉（Nelson Mandela）領導的*非洲人國民大會（African National Congress，簡稱ANC）與白人政府成功爭取和平解決種族隔離問題，黑人與白人地位得以平等。

非洲人國民大會：南非目前最大的政黨。在國父曼德拉領導下，ANC在上世紀九十年代與南非白人政府談判，和平解決種族隔離問題，最終成功解放黑人，並於1994年在首次不分種族的民主選舉中獲勝，執政至今。

南非民權領袖曼德拉。（VCG）

不過，在後種族隔離（Post-Apartheid）時代，黑人雖然被賦予投票權，但財富仍集中在白人手裏。多為低下階層的黑人，遲遲未能分享經濟發展的成果，生活質素未有改善。民怨積累，成為現今南非社會衝突的主因。

祖馬政府腐敗 「曼德拉光環」褪色

種族隔離政策在1994年結束後，第一任黑人總統曼德拉、接棒的姆貝基（Thabo Mbeki）帶領南非經歷了十四年的過渡時期。

上一任總統祖馬（Jacob Zuma）於2009至2018年執政，上台之始，他的民望甚高，也被視為「曼德拉的接班人」。可是，祖馬卻未能向國民展現出應有的領袖能力。更甚的是，這九年來不斷伴隨着祖馬的，是一連串政治醜聞，包括涉嫌揶用公款粉飾豪宅、利用公職在軍火交易中受賄等。國民對其領導的ANC，出現前所未有的信心危機。

南非總統祖馬出身自貧苦家庭，效力非洲人國民大會多年。在任期晚年，他備受貪污醜聞困擾。（VCG）

失業率高企，停水停電、社區暴力無日無之……民怨衍生出的各個大小規模示威，嚴重威脅社會治安。社會上大多數受壓迫的正是黑人群體，但祖馬卻沒有好好改善他們的生活質素，以致這十年黑人對ANC的信心漸失，ANC的「曼德拉光環」在後種族隔離時代迅速褪色。

另一方面，即便在2010年，南非在中國時任外交部長楊潔篪的拉攏下，得以「掹車邊」加入金磚國家（BRICS）的合作機制。南非在這些年來依然未能走出產業單一化的結構性缺陷。服務業、金融業、黃金貿易長期主導經濟，使南非進入了發展中國家難逃的*中等收入陷阱（middle income trap）。

中等收入陷阱：在發展中國家較為普遍的發展陷阱。當一個國家達到了一定收入水準，由於人工、土地成本上漲，成本競爭力下降，卻未能過渡至高增值的先進經濟體，使國家陷入了所謂的「中等收入陷阱」。南非和巴西兩個「金磚國家」都被認為是二十一世紀陷入「中等收入陷阱」的代表。

南非民眾將高企的失業率歸咎於新移民。（AP）

重新分配土地 白人農夫仍佔優勢

在後種族隔離時代，除了產業單一，執政黨ANC渴望解決卻無法根治的，還有土地問題。總統拉馬福薩2018年提出修改憲法，訂明政府可在無賠償的情況下收回農地，重新分配土地，平衡黑人和白人擁有土地的比率。

現時南非的黑人佔全國人口約八成，黑人卻僅擁有全國約27%農地，其餘農地仍由白人農夫所佔有。因此，拉馬福薩的倡議，明顯想安撫黑人低下階層。可是，有農民組織批評，政府沒有為黑人提供貸款購買農具及訓練，即使在短期內從白人手中取回農地重新分配給黑人，最終只會造成農地荒廢，始終未能促進第一產業發展，實現產業多元。

黑人族群對ANC的信心自祖馬時代以來已逐漸消殆，即便現在由拉馬福薩執政，仍未能見到復原迹象。其他政黨如左翼的「經濟自由戰士」（Economic Freedom Fighters，EFF），或將成為選民的替代選項之一。

南非現時失業率超過27%，為近十年來最高，這意味着超過1,000萬人口是處於沒生產力狀態。自2008年以來，國內發生多次騷亂，失業問題和社會階級固化自是主因。不幸的是，很多國民除了將這些問題歸因於政府之外，還歸咎於來自其他非洲國家的「新移民」。

南非是非洲大陸的最強經濟體。倘若排外騷亂持續，受影響的肯定不只是國內社會，還會波及其他非洲盟友。（Getty Images）

昔日憑着黃金、鑽石交易造就成熟貿易和金融體系的南非，在這二十年來的後種族隔離時代，政府施政不彰，解放後的南非黑人生活水平及收入均未見改善。二十一世紀以來加速的非洲統合過程，國外移民紛紛來到南非，與本地人多番摩擦而造成的族群衝突，最終使南非人的「恐非症」情緒升溫。可以說，9月的排外騷亂，將南非社會的「恐非症」，與多年來積累下來的民怨共同爆發出來。

上文節錄自第181期《香港01》周報（2019年9月23日）《南非騷亂火舌之源 尼日利亞移民與「非洲恐懼症」》。

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