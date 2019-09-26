【希拉克逝世】法國前總統希拉克逝世　終年86歲

法國前總統希拉克（Jacques Chirac）9月26日逝世，終年86歲。 希拉克被譽為法國30多年來其中一位重要政治人物，歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）對他的離世深表沮喪，形容歐洲失去一位偉大的政治家。

希拉克逝世：法國前總統希拉克從政超過40年。（AP）

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希拉克家人表示，這名前法國總統當地時間9月26日早上，在家人陪伴在側下安祥離世。法國國民議會（National Assembly）在宣布他死訊後默哀一分鐘。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）對此表示沮喪，形容歐洲失去一位偉大的政治家。

希拉克1995年至2007年連續擔任兩屆法國總統，任內將總統任期由七年減少至五年，並令法國使用統一貨幣歐元。

外交政策方面，他並致力提升法國在國際舞台上的地位，2003年強烈反對美國入侵伊拉克，不但令他在民眾心中威望大增，更引起民族自豪感。

曾涉貪腐醜聞

希拉克卸任後健康轉差，當地媒體指他在2005年中風，近年甚少公開露面。他的妻子2014年表示，丈夫有記憶障礙，不會再作公開演講。

但希拉克並非沒有醜聞，他1977年至1995年擔任巴黎市長期間，被指涉及貪腐，編造政府職位為他的政黨成員支付資金，涉及140萬歐元。

他後來當上總統，一直未受到法律追究。2011年法庭判處他挪用公款及損害公信力罪名成立，判監兩年緩期執行，是自1945年後首位被定罪的法國前國家元首。