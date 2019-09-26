印度兩孩童在路邊如廁竟遭用棍打死　揭社會治安與階級問題

印度中央邦9月25日發生駭人命案。2名分別只得10歲與12歲的一男一女孩童，由於家中沒有廁所，唯有走到村內的路邊解決，卻遭他人用棍打死，警方事後拘捕2名男子。

兩名受害兒童分別是10歲的男童阿維納什（Avinash）與12歲的女童羅什妮（Roshni），屬表親關係，兩人在9月25日凌晨5時左右到村內的路邊大解，卻一去不返。警方稱，兩人都是遭亂棍打死，現正在調查事件，盤問兩個可能涉事的男子。

《印度時報》指，兩名兒童大解的地方，懷疑就是被捕男子的家門前，而其中一名被捕男子宣稱「是神的意願去殺他們，神向我報夢，叫我殺這些惡魔，所以我照做了。」

阿維納什的父親表示，他是一個收取日薪的工人，根本無法負擔在家中修建一個廁所，兩名兒童要外出解手。

印度慘案：在印度不少村落，當地村民家中仍然沒有廁所，孩童要到路邊解決，引發治安問題。（示意圖 / Getty Images）

沒有廁所引致的治安問題

事件發生後，社會也關注到案件中的兩個問題，其一便是鄉村地方廁所不足的問題。2014年莫迪政府上台，矢志推行「清潔印度」（Swachh Bharat Abhiyan）的環境潔淨政策，至2018年底，全國已興建了超過8,000萬個廁所，但在不少村落，仍然是欠缺廁所。

2018年，印度曾有一名7歲女童到警局「控告」父親，便是投訴父親沒履行承諾為她興建洗手間，最終她的舉動成功打動當地官員，籌錢在她的社區興建500個廁所，成為一個勵志故事。

廁所不足，除了曾發生打鬥問題外，也有衍生治安問題，由於孩童或婦女要在深夜或凌晨時分外出如廁，曾多次發生遭虐待、女生遭強暴的不幸事件。

印度慘案：2014年，聯合國兒童基金會曾估計印度仍有約一半人口要在路邊如廁。圖為當地的「廁所節」活動。（Getty Images）

印度的階級問題

外界也關注到這次案件中的社會階級問題，這是因為兩名孩童都來自「賤民」階層，至於兩名被捕男子，則是來自較高級別的種姓家庭，警方表示將會對此調查。

雖然印度自獨立以來已廢除種姓制度，但在社會之間，卻仍然是充滿對「賤民」或較低種姓階層的歧視。2018年，一名男子在新婚後遭殺害，原因竟是外父買兇殺人，他不滿女兒嫁給「賤民」，竟然憤而買兇殺女婿。因種姓而出現的打鬥、強暴案件，至今仍不時在印度上演，成為印度社會的遺禍。