【希拉克逝世】向英美說不的法國總統　伊拉克戰爭一役狂唱反調

法國前總統希拉克（Jacques Chirac）9月26日逝世，終年86歲。這位總統從政超過40年，一生經歷大風大浪，曾捲入過貪腐醜聞，但也無礙他得到民眾歡迎，尤其是他的外交政策，2003年大力反對美國入侵伊拉克，與英美大唱反調，但民望也因此飆升，法國民眾認為他拉高了國家的國際地位。 至於在內政上，他是第一位承認法國在二戰大屠殺上有責任的總統。

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生於1932年的希拉克，自小家境不俗，曾就讀巴黎政治學院和國立行政學院，又到過美國學府哈佛大學進修，至1960年，28歲的希拉克到法國政府部門工作，正式開始公職生涯，之後不久便得到當時的總理龐比度（Georges Pompidou）提拔。扶搖直上的希拉克，之後擔任過巴黎市長多年，又曾兩度出任法國總理，到了1995年更當選法國總統，直至2007年宣布不再競逐連任。

活躍於國際舞台 大力反戰

希拉克最受人關注的事蹟，莫過於他的外交政策。2003年，他敢於與美國、英國持不同立場，強烈反對美國入侵伊拉克，在聯合國安理會上，他以否決票作威脅，堅決反對通過授權美國與英國向伊拉克發動軍事行動的決議案。

雖然與英美唱反調，但他也因此深得法國民眾支持，令他在群眾之中的威望大增，當時民調顯示逾75%民眾認為，希拉克在伊拉克問題上反抗華府很有勇氣，希拉克的民望之後更一度升至90%。

在美國入侵伊拉克前，希拉克曾警告那只會是一場惡夢。

戰爭永遠是最後的招數，它永遠證明只是失敗，永遠是最差的解決辦法，因為它總帶來死亡與痛苦。 法國前總統希拉克

希拉克逝世：法國前總統希拉克從政超過40年。（AP）

承認法國在二戰有錯

在國內事務方面，希拉克同樣敢作敢為。1995年，他成為第一位公開承認法國在二戰大屠殺上有責任的總統。他承認當時法國曾協助納粹德國把數萬名猶太人運往集中營，形容是犯下了不可彌補的錯誤。

2005年，希拉克出席二戰紀念死難者儀式（視覺中國）

與華關係良好

希拉克的長袖善舞，也顯示於他與中國的關係。他非常熟識中國歷史文化，能夠判斷青銅器的年代，又能講出隋朝歷屆皇帝的名字，他曾經多次訪華，參觀過兵馬俑等地，2004年時，他更到位於成都的「杜甫草堂」，並吟誦杜甫的一些詩句。

自1989年六四事件後，歐洲國家禁止對中國售賣武器。2004年，希拉克公開反對歐盟對中國的武器禁運禁令，指禁運是無效和無必要的做法，表明希望通過解除禁運的決議。