【一分鐘看世界】希拉克逝世、白宮封鎖總統通話細節？日美協議

早晨，今天是9月27日，星期五。
晴朗的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
希拉克反對伊拉克戰爭 與中國關係好
法國前總統希拉克9月26日逝世，終年86歲。他曾擔任巴黎市長約20年，並於1995年至2007年連續擔任兩屆法國總統，任內將總統任期由七年減少至五年，並令法國使用統一貨幣歐元。他在外交舞台上積極發聲，除了在歐洲問題上與戴卓爾夫人互有交鋒，也曾極力反對小布殊出兵伊拉克；希拉克對中國文化相當熟悉，展開兩國關係黃金時期，也獲稱「中國人民的老朋友和好朋友」。雖然希拉克被譽為法國30多年來最重要的政治人物之一，惟他曾捲入貪污醜聞中……（按此閱讀更多）
希拉克逝世：法國前總統希拉克逝世，享年86歲。（AP）
彈劾突如其來 或牽引特朗普貿易政策
美國總統特朗普因涉嫌向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方調查政治對手拜登，事件持續發酵。美眾議院公布匿名告密內容，信件批評特朗普濫權，並指白宮試圖封鎖通話細節，告密者甚至稱願遂在特定條件下，到國會作證，特朗普則指責公開信件是民主黨試圖破壞共和黨。白宮早前公開部分特朗普與澤連斯基的通話內容，顯示三大重要證據，也讓民主黨有藉口對總統展開彈劾調查。有分析認為，這場「通烏門」可能是眾議院議長佩洛西的一場把戲，同時亦可能牽涉到美國對華貿易戰的攻勢……（按此閱讀更多）
特朗普烏克蘭風波：民主黨就特朗普涉嫌向外國政府施壓，要求干預美國大選等為由，啟動對總統的彈劾調查。（AP）
汽車關稅未解決 日美照簽協議
日本和美國簽署兩國貿易協議，聚焦農產品及汽車。日本同意取消部分美國農產品關税，美國則不會向日本追加汽車關税。儘管日本首相安倍晉三讚揚貿易協議雙贏，但美方沒有答應日本一直要求取消汽車關税的訴求。分析認為，日本在有跨太平洋夥伴關係協議和日歐貿易協議作籌碼，使得當局願意對美讓步，甚至乘機壯大自身；而從中美貿易角度而言，安倍這份協議更是在談判前夕扶了特朗普一把……（按此閱讀更多）
南非「恐非症」觸發排外騷亂
南非9月初排外騷亂激化，至今造成最少12人死亡，超過400人被捕。騷亂中尼日利亞人首當其衝，箇中原因除了因為南非人認為尼日利亞人在國內從事各種不法勾當，也因他們前來工作和做生意，形成經濟上的威脅，背後還牽涉非洲整統合的問題。南非結束昔日的種族隔離政策後，人們對生活充滿希冀，惟政府貪腐，加上土地政策失當，令黑人為主的低下階層生活仍沒有得到顯著改善……（按此閱讀更多）
美司法部擬查Facebook
彭博社引述知情人士消息報道，在美國司法部長巴爾的督促之下，當局擬啟動對Facebook的反壟斷調查，而美國聯邦貿易委員會對Facebook展開質詢。報道指，美國部門左右開弓，旨在針對Facebook過往的收購交易，以及了解公司有否有違損害競爭法例……（按此閱讀更多）
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